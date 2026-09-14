Sucesos
Arde un pino en la carretera de Santa Eulària
Tres bomberos participan en las labores de extinción
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Los Bomberos de Ibiza extinguieron esta madrugada el incendio de un pino en la carretera de Santa Eulària. El fuego se declaró alrededor de las 00.30 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 3 de esta vía.
Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos con un camión autobomba. Los efectivos trabajaron durante aproximadamente una hora y media y dieron por finalizadas las labores de extinción a las dos de la madrugada.
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