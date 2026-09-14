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Arde un pino en la carretera de Santa Eulària

Tres bomberos participan en las labores de extinción

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos

Vehículos en el Parque Insular de Bomberos / Vicent Marí

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Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

Los Bomberos de Ibiza extinguieron esta madrugada el incendio de un pino en la carretera de Santa Eulària. El fuego se declaró alrededor de las 00.30 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 3 de esta vía.

Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos con un camión autobomba. Los efectivos trabajaron durante aproximadamente una hora y media y dieron por finalizadas las labores de extinción a las dos de la madrugada.

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