Arde un pino en la carretera de Santa Eulària

Los Bomberos de Ibiza extinguieron esta madrugada el incendio de un pino en la carretera de Santa Eulària. El fuego se declaró alrededor de las 00.30 horas de este lunes, a la altura del kilómetro 3 de esta vía.

Hasta el lugar se desplazaron tres bomberos con un camión autobomba. Los efectivos trabajaron durante aproximadamente una hora y media y dieron por finalizadas las labores de extinción a las dos de la madrugada.