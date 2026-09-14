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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta, en directo | La policía traslada a cientos de migrantes de Ceuta a una nueva instalación acondicionada
Más de 5.000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo
El Gobierno de Ceuta solicita el desalojo urgente del asentamiento levantado junto a la desalinizadora
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
La policía detiene a un migrante por acosar sexualmente a una mujer en la calle en Ceuta
Un migrante, de nacionalidad marroquí, ha sido detenido cerca de la medianoche de este domingo en Ceuta por un presunto delito de acoso sexual sobre una mujer a la que abordó en plena calle, lo que obligó a intervenir a la pareja de la víctima.
Los hechos se produjeron en la calle Independencia -en pleno centro de la ciudad-, cuando la mujer se dirigía a una celebración con su pareja, la cual se había quedado unos metros más atrás con unos amigos.
La mujer, según consta en la denuncia presentada, fue sujetada por el brazo por un migrante, el cual se bajó los pantalones y comenzó a tocarse los genitales, según han informado fuentes policiales.
En ese momento su pareja llegó hasta la mujer y consiguió reducir al migrante, quien presentaba un estado de aparente embriaguez por el consumo de alcohol.
Atendidos 291 migrantes en centros sanitarios de Ceuta
En Ceuta, en el último día las asistencias en atención primaria y atención especializada a la población migrante han contabilizado 291 casos, ascendiendo a 13 los hospitalizados.
En el Hospital Universitario de Ceuta se registraron 121 asistencias en el servicio de urgencias, con 4 pacientes en observación y sin incidencias.
El total de asistencias a población migrante en el último día ha sido de 170 en atención primaria y 121 en atención especializada y en el marco del dispositivo se han efectuado, además, 27 traslados en ambulancia.
Vox lleva al Congreso una moción para revertir la situación de inseguridad en Ceuta
El Grupo Parlamentario Vox defenderá en el Congreso esta semana una moción, con interpelación urgente al ministro del Interior, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la "invasión" en Ceuta.
Según ha informado Vox Ceuta en un comunicado este domingo, se trata de una iniciativa que busca, además, el reconocimiento como agentes de la autoridad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se les dote de más medios y reglas de enfrentamiento claras.
El servicio de emergencias de Ceuta atiende unos 7.000 expedientes desde la entrada masiva
El servicio de emergencias 112 ha atendido en Ceuta más de 7.000 expedientes desde que se produjo la entrada masiva los días 30 y 31 de julio, a pesar de haber recibido más de 9.200 llamadas de ciudadanos alertando de sucesos que se producían en distintas zonas de la ciudad. Desde el día 30 de julio hasta este 10 de septiembre, el 112 afrontó 7.073 expedientes o hechos, destacando que el término expediente hace alusión a las llamadas que han movilizado recursos, aunque hubo 9.239 llamadas o cartas, según los datos adelantados hoy por el diario "El Faro de Ceuta" y dados a conocer a EFE por el Gobierno ceutí.
Alertan de la situación "preocupante" de mujeres y niños acampados en las naves de Tarajal
La ONG Luna Blanca ha advertido de que la situación "más preocupante" en términos humanitarios en Ceuta se localiza en el asentamiento de mujeres y niños de las naves del Polígono Industrial del Tarajal, a la espera de su traslado a alguno de los recursos temporales habilitados por el Gobierno. En el día del traslado de 864 migrantes al campamento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el entorno de la antigua cárcel, la portavoz y educadora social de la asociación Luna Blanca, Halima Ahmed, ha indicado a EFE que los cambios que las instituciones están promoviendo en relación con los migrantes llegados a finales de julio son "muy lentos" y "muy pocos".
El PP presentará en el Senado un plan de actuación para garantizar la seguridad y futuro de Ceuta
El PP ha anunciado este domingo que llevará el próximo martes al pleno del Senado una moción que plantea un amplio plan de actuación para Ceuta tras la grave crisis vivida los días 30 y 31 de julio, con medidas en materia de seguridad, inmigración, frontera, relaciones con Marruecos, economía y presencia del Estado. La iniciativa "parte de una premisa clara: Ceuta no puede afrontar sola las consecuencias de una crisis que afecta a la Seguridad Nacional, a la soberanía y a la integridad territorial de España", ha advertido en un comunicado.
Más de 5.000 migrantes han vuelto ya a Marruecos y un centenar ha renunciado al asilo
El Gobierno ha anunciado este domingo que más de 5.300 migrantes han regresado en los últimos días a Marruecos y en torno a un centenar ha renunciado a la petición de asilo en España, tras la entrada masiva que se produjo los dias 30 y 31 de julio en Ceuta. Así lo ha detallado hoy en un comunicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien han detallado también el operativo realizado a primera hora de este domingo en Ceuta para trasladar a un espacio cerrado a 864 personas que pernoctaban en las calles de la ciudad, y que ya están en un emplazamiento temporal.
El PP insiste en que el Gobierno "pudo promover" el salto masivo de inmigrantes en Ceuta
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este domingo que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo "abandonó" a Ceuta sino que además "pudo promover" que miles de inmigrantes cruzaran irregularmente la frontera de la ciudad autónoma. En declaraciones a los medios en Sevilla la Nueva (Madrid), Muñoz ha sido preguntada por las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista a El Mundo, en las que asegura que cree que España dejó entrar a los migrantes y que Sánchez está chantajeado por Marruecos.
El Gobierno de Ceuta solicita el desalojo urgente del asentamiento levantado junto a la desalinizadora
El Gobierno de Ceuta ha solicitado a la Delegación del Gobierno la intervención urgente de los organismos competentes para desalojar el asentamiento instalado en la playa de Benítez, junto al muro perimetral de la planta desalinizadora, al considerar que supone un riesgo para la seguridad y el funcionamiento de una infraestructura considerada esencial para el abastecimiento de agua potable de la ciudad. La petición, formulada por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, se produce después de que durante las últimas semanas se haya incrementado la presencia de migrantes en el entorno inmediato de la instalación.
Ciudadanos piden en Ceuta el cierre de las duchas de las playas por un brote epizoótico
La Asociación para la Defensa del Arbolado Urbano, la Biodiversidad y el Medio Ambiente de Ceuta (Daubma) ha solicitado el cierre temporal de las duchas de las playas, utilizadas por los migrantes, por la detección de un brote epizoótico de intoxicación química. En un comunicado de este domingo, la organización pone de manifiesto que este "grave episodio" está afectando a la población de gaviotas patiamarillas ('Larus michahellis') en diversos puntos del litoral, concentrándose especialmente en la playa del Trampolín. Según la organización, la causa principal del brote está vinculada directamente al uso ilegal de productos de higiene personal en las duchas públicas de los arenales utilizadas por los migrantes.
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