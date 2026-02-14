Un plan irresistible para celebrar el amor en Ibiza

San Valentín se celebra durante todo el mes de febrero en Ibiza, gracias a la increíble promoción que ha lanzado el Agroturismo Can Pere Sord. Situado en plena naturaleza, este hotel rural con encanto quiere dar a las parejas la oportunidad de vivir una experiencia única para el Día de los Enamorados en la isla.

Un entorno natural que aporta tranquilidad en Can Pere Sord.

La propuesta consiste en disfrutar de una cena, noche de alojamiento y desayuno en este relajado escenario. Los productos de temporada son los protagonistas en la gastronomía del Agroturismo Can Pere Sord, todo un homenaje a la esencia de la isla en el campo de Sant Joan.

El alojamiento se encuentra ubicado en una casa tradicional de más de doscientos años cuidadosamente restaurada, donde la arquitectura popular de Ibiza se complementa con todas las comodidades para garantizar una estancia memorable. Y, siempre, con el mimo del equipo de Can Pere Sord.

Huertos, jardines y bosque rodean el establecimiento, con vistas sobre la montaña que ofrecen un ambiente de paz y armonía, ideal para parejas y todos aquellos que busquen una escapada de desconexión. Y es que, desde Can Pere Sord, lanzan la promoción de San Valentín no sólo para enamorados, sino también para amigos que quieran darse un capricho en este segundo mes del año.

Más allá del propio alojamiento, desde Can Pere Sord invitan a explorar el entorno con actividades al aire libre como senderismo y rutas en bicicleta, o simplemente dejarse llevar por la tranquilidad que ofrece la finca. Reservas: www.canperesord.com/es.