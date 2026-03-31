Sanguijuelas del Guadiana inauguran el ciclo de música en directo de Las Dalias en su primera visita a Ibiza

El ciclo de conciertos Las Dalias – Live Music arranca su programación de 2026 con la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, una de las propuestas más singulares y en crecimiento de la escena española actual. La banda será la encargada de inaugurar esta nueva edición el próximo jueves 16 de abril en el Garden de Las Dalias, en lo que supondrá además su primera visita a Ibiza.

Nacidos en la Siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana han sabido convertir la nostalgia rural en un lenguaje propio que conecta con toda una generación. Su propuesta transita entre imágenes de romerías, madera y paisajes del Guadiana, y elementos actuales como la electrónica o el autotune, dando forma a un sonido que une lo íntimo y lo colectivo. Sus canciones, cargadas de identidad, funcionan como relatos de regreso al origen que se transforman en himnos inmediatos.

En mayo de 2025 publicaron Revolá (Infarto Producciones), su álbum debut, un trabajo conceptual coproducido por Carlos Canelada y Jorge González (Vetusta Morla) que ha supuesto su consolidación dentro del panorama nacional. El disco destaca por su honestidad y energía, así como por su capacidad de tender puentes entre lo ancestral y lo contemporáneo, una dualidad que define la esencia del proyecto.

Sanguijuelas del Guadiana han sabido convertir la nostalgia rural en un lenguaje propio que conecta con toda una generación. / Las Dalias

El impacto en directo de la banda ha sido uno de los grandes motores de su crecimiento. Tras cerrar 2025 con más de 100 conciertos dentro de la gira “Verbena en Vena”, el grupo afronta 2026 con hitos destacados como las 14.000 entradas agotadas en sus dos fechas en la Alcazaba de Badajoz o tres sold outs consecutivos en La Riviera de Madrid. Sobre el escenario, Sanguijuelas del Guadiana —formado por Carlos, Juan y Víctor— despliegan una energía que convierte cada actuación en una celebración colectiva.

Este primer concierto en Ibiza del ciclo, que dará comienzo a las 20 horas, marcará el inicio de una programación que volverá a situar a Las Dalias como uno de los referentes de la música en directo en Ibiza, consolidando su apuesta por una propuesta artística diversa, cuidada y conectada con la esencia cultural de la isla.