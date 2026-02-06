Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercadillos

El mercadillo de Las Dalias arranca la temporada: esta es la fecha de apertura

El Café Las Dalias continuará abierto de jueves a domingo, desde las nueve de la mañana hasta la medianoche

Una actuación musical en el mítico establecimiento.

Una actuación musical en el mítico establecimiento. / L.D.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El mercadillo de Las Dalias reabre sus puertas e inicia una nueva temporada. Tras el paréntesis del mes de enero, el mercadillo recupera su pulso habitual como punto de encuentro para residentes y turistas este sábado 7 de febrero

Las Dalias mantiene intacta su esencia como espacio donde artesanía, gastronomía, música y libertad creativa conviven en un ambiente familiar y relajado. Con la reapertura regresan los puestos tradicionales, los paseos tranquilos y el descubrimiento de piezas únicas que han convertido a este mercadillo en un lugar de referencia durante décadas.

El mercadillo abrirá todos los sábados de 10 a 17 horas y los domingos de 11 a 17 horas, con una oferta pensada para disfrutar del fin de semana entre amigos o en familia, acompañada de música, ocio y una cuidada propuesta gastronómica.

Un puesto de Las Dalias.

Un puesto de Las Dalias. / Las Dalias

Oferta gastronómica

El Café Las Dalias continuará abierto de jueves a domingo desde las nueve de la mañana hasta la medianoche, con su oferta de desayuno, comida y cena. Como parte de la programación dominical, cada domingo a las 9.30 horas se celebrará una sesión de yoga en el Garden.

Las Dalias se fundó hace más de 70 años como un bar de carretera con pista de baile, y el mercadillo surgió casi 30 años después, en 1985. Juan Marí, Juanito y la galerista Helga Watson-Todd decidieron probar suerte con un mercadillo de segunda mano que en 2025 cumplió 40 años.

