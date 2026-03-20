Alboroise, Chambao, Bebe, Macaco, Miguel Campello y muchos artistas más aterrizan en Ibiza para la nueva temporada de Las Dalias

Las Dalias volverá a convertir su jardín en uno de los grandes escenarios culturales de la isla con la programación de catorce conciertos entre abril y octubre dentro de su ciclo ‘Las Dalias – Live & Music’, una propuesta con la que el histórico recinto de Sant Carles refuerza un año más su condición de referencia para la música en directo en Ibiza.

Fundado en 1954 y convertido desde hace décadas en uno de los enclaves más singulares de la isla, Las Dalias ha construido una identidad propia ligada al arte, la cultura y el espíritu libre. En ese contexto, su nueva temporada musical para 2026 se presenta como un recorrido por distintos géneros, sensibilidades y generaciones, con una programación que transita entre el flamenco, el reggae, la fusión, el rap, la cumbia, el rock, el pop, el soul y los sonidos urbanos.

El arranque de la temporada llegará el 16 de abril con Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas emergentes con más proyección del panorama nacional y presencia habitual en los carteles de los festivales más destacados del país. Apenas dos semanas después, el 30 de abril, será el turno de Miguel Campello, que regresará a Las Dalias para celebrar su 25 aniversario, llevando al escenario esa mezcla de raíz, intensidad y emoción que ha marcado su trayectoria.

La programación continuará en mayo con una de las propuestas internacionales del cartel: Alborosie & Shengen Clan, que actuarán el 15 de mayo y llevarán al corazón del Garden una noche de reggae marcada por la energía y la conexión colectiva.

El mes de junio será uno de los más intensos del ciclo, con tres citas consecutivas que ampliarán la oferta musical de la temporada. El 11 de junio actuará Alejandro Astola, con una propuesta más íntima y cercana; al día siguiente, el 12 de junio, Chambao celebrará su 25 aniversario con su característico flamenco chill; y el 25 de junio será el turno de Queen Omega y The Royal Souls, que aportarán una potente descarga de roots reggae con personalidad y mensaje.

En julio, la música seguirá sonando con dos nombres de peso. El 9 de julio actuará Bebe, una de las voces más personales y reconocibles del panorama español, que regresará a Las Dalias casi una década después de su última visita. Más adelante, el 23 de julio, llegará otra de las noches señaladas del calendario con la celebración del 30 aniversario de Eskorzo, que estará acompañado por Amparanoia en una velada que promete mestizaje, energía y ambiente festivo.

Festival Flamenco

La propuesta continuará en agosto con una nueva muestra de diversidad estilística. El 13 pasará por el Garden Gentleman, considerado uno de los grandes referentes del reggae europeo. Y el día 27 se celebrará una de las citas más especiales de toda la temporada, un Festival Flamenco que reunirá a Salistre, El Duende Callejero y Tomasito en una noche dedicada a la raíz, al arte flamenco y a la evolución del género.

Tras el verano, el ciclo seguirá en septiembre con Alex Serra & Totidub, que actuarán el día 10 de septiembre con una propuesta envolvente y de gran profundidad sonora, y con La K’onga, que cerrará el mes el 24 de septiembre llevando al escenario la energía del popular cuarteto argentino.

El broche final llegará en octubre con dos conciertos de marcada personalidad. El 8 de octubre actuarán Pepe y Vizio, representantes de una nueva generación de sonidos urbanos, mientras que el 22 de octubre la temporada se despedirá con una noche especial protagonizada por Dubtaisers, que presentará su nuevo proyecto junto a Macaco, uno de los artistas más vinculados a la historia reciente de Las Dalias.

Toda la información sobre la programación y la venta de entradas puede consultarse a través de la página web de Las Dalias y de la plataforma Ibiza Spotlight.