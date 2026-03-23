Los conciertos en Ibiza que no te puedes perder esta temporada

La música en directo dará muchas alegrías esta temporada en Ibiza. Concept Hotel Group, con una nueva edición de Dorado Live Shows, y Las Dalias, dentro de su ciclo 'Las Dalias Live & Music', dieron a conocer la semana pasada su programa de conciertos, que arranca en abril y se prolongará hasta octubre. Pero el primer concierto de la temporada vendrá de la mano del Ayuntamiento de Sant Josep con el Sant Pepe Rock, una de las citas musicales más emblemáticas de las fiestas del municipio. A los conciertos ya anunciados habrá que sumar los grupos que traerán este verano los ayuntamientos de la isla, que en los últimos años han apostado con frecuencia por las bandas tributo.

En cuanto a los precios, todos son bastante accesibles, con entradas de 20, 25 y 30 euros.

Marzo

El Sant Pepe Rock, festival gratuito, celebrará su XXVIII edición el sábado 28 de marzo a partir de las 20 horas, con un cartel encabezado por Mägo de Oz, junto a Sôber y DJ D-Ramones. Durante la tarde, de 16 a 20 horas, actuarán bandas locales en los bares del municipio: Uncle Sal, Eivissurfers, The Metrallas, Stocks y ZZ Rock.

Miguel Campello, en una actuación anterior en Ibiza. / F. de Lama

Abril

El arranque de Las Dalias será el 16 de abril a las 20 horas con Sanguijuelas del Guadiana, una de las bandas con presencia habitual en los carteles de los festivales nacionales más destacados. El 30 de abril actuará en el mismo lugar Miguel Campello, que regresa a Las Dalias para celebrar su 25 aniversario en los escenarios.

Dorado Live Shows abrirá temporada el 30 de abril con un concierto de Raya Diplomática en el motel Romeos, en Cala de Bou, a las 19.30 horas.

Mayo

El 15 de mayo, Alborosie & Shengen Clan llevarán su música reggae al Garden de Las Dalias a partir de las 20 horas. El 16 de mayo tendrá lugar el Rock Nights Festival, a partir de las 18 horas en Sa Punta des Molí, con Los Bengala, que encabezarán un cartel junto a Dear Joanne, Small Fortunes y The Metrallas.

Junio

El 11 de junio, a partir de las 20 horas, aterriza en Las Dalias Alejandro Astola, con una propuesta íntima y cercana. Al día siguiente, el 12 de junio, el jardín del icónico establecimiento de Sant Carles acogerá la actuación de Chambao, que vuelve a la isla para celebrar el 25 aniversario de su trayectoria con su característico flamenco chill out.

El 18 de junio tendrá lugar el Cranc Festival en Venice Bay desde las 19 horas, con Mujeres, Soleá Morente y Billy Flamingos en su cartel. Será la primera vez que este festival se celebre en Ibiza. El 25 de junio volverá el reggae a Las Dalias a partir de las 20 horas con Queen Omega y The Royal Souls.

Eskorzo. / Toni Escobar

Julio

La cantante extremeña Bebe volverá al jardín de Las Dalias el 9 de julio a partir de las 20 horas. Dorado Live Shows continuará su ciclo el 16 de julio con La La Love You, acompañados por Julia Nar, en Venice Bay.

El 23 de julio Eskorzo celebrará su 30 aniversario en Las Dalias a partir de las 20 horas, con la compañía de Amparanoia.

Agosto

Rufus T. Firefly y Chill Band actuarán el 13 de agosto en Venice Bay a partir de las 20 horas. Ese mismo día, en Las Dalias pasará por el Garden Gentleman, referente del reggae europeo. El 27 de agosto, el mítico establecimiento de Sant Carles acogerá un Festival de Flamenco con Salistre, El Duende Callejero y Tomasito.

Septiembre

El 10 de septiembre Carlos Sadness regresará a Venice Bay junto a la revelación ibicenca Daniela Díez, a partir de las 20 horas. Ese mismo día, Alex Serra & Totidub actuarán en Las Dalias a las 20 horas. La K’onga cerrará el mes en Las Dalias con una actuación el 24 de septiembre, que llevará al escenario la energía del popular cuarteto argentino.

Octubre

La temporada musical de Dorado Live Shows se cerrará con la versión ibicenca de Sonorama, que se celebrará en dos jornadas: una gratuita, el viernes 2 de octubre, en el Auditori Caló de s’Oli, y otra de pago, el 3 de octubre, en Venice Bay. En esta última actuarán Ginebras, Tu Otra Bonita y Peter Colours.

Finalmente, el 8 de octubre actuarán en Las Dalias Pepe y Vizio, mientras que el 22 de octubre la temporada se despedirá con una noche especial protagonizada por Dubtalisers, que presentará su nuevo proyecto junto a Macaco, un artista muy vinculado a Las Dalias.