¿Quieres saber quién estará en Anmesia Ibiza la temporada de 2026?

Algunas historias no comienzan en un escenario, comienzan en la pista de baile. Josh Baker llegó por primera vez a Ibiza en 2015, pasando cada semana de la temporada en la pista de Amnesia, sin faltar una sola. No detrás de la cabina, sino entre el público. Aprendiendo. Sintiendo. Absorbiendo el lenguaje no escrito de la isla. Esas noches moldearon silenciosamente todo lo que vino después.

El verano pasado, esa conexión se hizo aún más evidente: actuaciones destacadas en los principales clubes, B2B con leyendas como Jamie Jones y Luciano, y su imagen en vallas publicitarias por toda la isla. Pero en ningún lugar se sintió más fuerte ese vínculo que en la Terraza de Amnesia. Recordando ese recorrido, Josh comenta: “Creo que pinché en Amnesia unas seis veces el verano pasado. Empecé a sentirme realmente como en casa en esa cabina, y creo que eso se notó mucho en el closing party. Probablemente, fue mi set favorito de todos los tiempos.”

Su set B2B con Luciano en el Closing Party de Amnesia es considerado uno de los momentos más importantes de la temporada. Un set atemporal que recordó a todos por qué vienen a la pista de baile. Se sintió como algo más que una actuación. Se sintió como una señal.

Ibiza siempre será el alma de YOU&ME, y en el corazón de la isla se encuentra Amnesia. / Amnesia

Este verano, Josh Baker profundiza su conexión con Ibiza mientras YOU&ME entra en su capítulo más decisivo, tomando los jueves en Amnesia Ibiza durante toda la temporada 2026, coincidiendo con el icónico 50 aniversario del club. Un momento histórico tanto para Josh como para YOU&ME, esta residencia marca la realización de una visión largamente soñada y el siguiente capítulo en la relación profundamente arraigada de Josh Baker con la isla, ahora desarrollándose dentro de una de las salas más legendarias de la historia de la música electrónica.

Josh Baker: en pleno auge

En los últimos años, Josh Baker se ha convertido en uno de los nombres más potentes de la música electrónica. Con un sonido inconfundible y una presencia que domina pistas de baile en todo el mundo, ha crecido de forma orgánica, abriendo su propio camino y haciendo las cosas completamente a su manera. Construido sobre la conexión y la emoción, su recorrido ha resonado profundamente con clubbers de todo el planeta. Ahora, ese viaje lo devuelve a la isla que lo formó. Para Josh Baker, esta residencia no es solo otro verano en Ibiza, es el momento en el que cumple un sueño que lleva años gestándose.

De una idea a un movimiento

La idea de YOU&ME nació en Ibiza, moldeada por amigos conectando a través de la música y los momentos compartidos. Pero fue en Manchester donde la fiesta realmente tomó forma. Llevando el espíritu de Ibiza de vuelta a casa, YOU&ME creció orgánicamente en el norte de Inglaterra, construido sobre intimidad, energía y comunidad. Manchester se convirtió en la base: el lugar donde se forjaron el sonido, la filosofía y el público. Ese equilibrio entre la inspiración de la isla y la crudeza urbana ha definido a YOU&ME desde entonces. Un recorrido que llevó a la marca de sus inicios underground a convertirse en un movimiento con alcance global, incluyendo un sold out total en tiempo récord en The Warehouse Project de Manchester. Una trayectoria con la que sueña cualquier promotor, sin perder jamás su esencia.

Josh Baker se ha convertido en uno de los nombres más potentes de la música electrónica. / Amnesia

El corazón que late

El verdadero corazón de cualquier fiesta nace de la conexión a través de la música. De la sensación de estar juntos. Eso es lo que encontrarás en YOU&ME. En su esencia, YOU&ME es conexión. Conexión a través de la música. Conexión entre personas. Conexión entre tú y yo.

Ibiza siempre será el alma de YOU&ME, y en el corazón de la isla se encuentra Amnesia, un espacio que no solo alberga la cultura rave, sino que la encarna. Un latido cultural de Ibiza, que representa el amor, la pasión y la conexión que definen el espíritu balear.

Como dice Josh Baker: “Amo todo de Ibiza. Es un lugar verdaderamente especial. Pero para mí, el lugar más mágico de la isla es la Terraza de Amnesia.” Inspirado por las experiencias que lo formaron como raver, Josh agrega: “Una de las cosas que más me emociona de esta residencia son las experiencias que este club me dio como raver. Me lo pasé increíble cada semana, perdiendo la cabeza con música brutal y conectando con amigos y desconocidos en la pista. No puedo esperar a estar del otro lado, ofreciendo esa misma experiencia a la gente a través de YOU&ME.”

Un regreso, no un comienzo

El regreso de YOU&ME a Ibiza el verano pasado ya fue una declaración de intenciones. El evento en 528 Ibiza fue una de las fiestas más comentadas de la temporada, recordando dónde nació la idea y mostrando hacia dónde se dirige. Lo que viene ahora no es un debut, es un compromiso. Josh ha hablado abiertamente de cómo Ibiza fue el lugar donde se plantó la semilla de YOU&ME y de cómo una residencia en Amnesia siempre fue la estrella polar para él y su equipo. Ahora, esa visión se hace realidad.

Un hogar semanal en Amnesia Ibiza

Josh cree que Amnesia sigue siendo uno de los pocos lugares de la isla que conserva la verdadera esencia de Ibiza, y no podría imaginar un mejor hogar para su residencia YOU&ME. Que esto suceda justo en el año en que Amnesia celebra 50 años en Ibiza hace que el momento sea aún más especial. Su legado es la prueba definitiva de que las emociones perduran. Tomando todo lo aprendido en los inicios íntimos en Manchester y en los momentos formativos en la isla, YOU&ME encuentra ahora su ritmo semanal dentro de una de las salas más icónicas de la música electrónica global.

Mirando hacia el verano, Josh concluye: “Esto es realmente un sueño hecho realidad, y todos los que se sumen a YOU&ME este verano van a sentir esa energía, créanme.” Con el ascenso imparable de Josh Baker, el crecimiento constante de la marca YOU&ME y su regreso a la esencia más real de Ibiza…

¿Estamos ante la nueva residencia más potente de la isla?