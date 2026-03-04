José Luis Córcoles, director de Horeca Baleares: «Queremos que las soluciones más potentes se presenten en la isla»

Acercar las últimas novedades alimentarias, tecnológicas y de servicios a la isla de Ibiza es el objetivo principal de Horeca Baleares en su edición pitiusa. Más de 130 empresas se dan cita desde hoy hasta el próximo viernes en el evento gastronómico dedicado a los profesionales del sector, que se celebra en el recinto ferial de Ibiza. El director de Horeca Baleares, José Luis Córcoles, afirma que la celebración de esta feria es «una petición del sector».

Horeca Ibiza alcanza su quinta edición este 2026, ¿cómo ha evolucionado el certamen respecto a sus primeras ediciones?

Pues se ha asentado a nivel de utilidad para los profesionales de la hostelería de la isla. Ha ido creciendo año tras año, tanto en número de participantes como superficie. Cada vez tenemos a más profesionales de la distribución y de soluciones y servicios. De hecho, el recinto se nos está quedando pequeño para acoger todas las propuestas que las empresas quieren hacer llegar a los profesionales de la hostelería de la isla.

¿Cómo se ha diversificado la oferta empresarial que participa en la feria a lo largo de los años?

La realidad es que participa una gama de empresas de todos los ámbitos, sobre todo de alimentación, pero también de toda la parte de tecnología, de digitalización, y de servicios. Actualmente tenemos todo un espectro que cubre el 100% de las necesidades de los profesionales de la hostelería, desde un pequeño bar hasta un hotel de lujo.

El evento gastronómico comenzó celebrándose en Mallorca hace nueve años. ¿Qué les hizo dar el paso para desarrollar la feria Horeca en Ibiza, y posteriormente en Menorca?

Realmente fue una petición de los profesionales de la hostelería de cada una de las islas. Veían que tenían que desplazarse a otros lugares para conocer esas nuevas propuestas tanto gastronómicas como de servicios, así que decidimos acercar esas soluciones a a sus islas de origen. Lo importante es que los profesionales no estén exentos de esas corrientes y tendencias que el sector demanda para estar siempre a la última.

La innovación es importante en cualquier parte, pero todavía más en un destino como Ibiza, donde parece que es una obligación ofrecer novedades.

Correcto, Ibiza siempre tiene que estar en el top, es muy puntera. La isla tiene unas propuestas gastronómicas y de hostelería muy, muy potentes a nivel no solo balear sino mundial. Es una marca en sí misma y para ser siempre ser lanzadora de tendencias, tiene que estar siempre a la última. Una feria como Horeca pretende acercar las tendencias a los profesionales de la isla, evitando que las novedades lleguen sólo al pequeño grupo que se desplaza a las ferias internacionales. Queremos que las soluciones más potentes se presenten en la isla para que siga siendo competitiva a todos los niveles: desde el pequeño bar hasta los hoteles más lujosos.

¿Cuáles son esas novedades que están llegando y se están asentando en los negocios de Ibiza?

Desde el punto de vista gastronómico, una tendencia muy clara es que los productos de alta calidad están ganando mucho terreno. No hablamos de volumen, sino del valor que puedan tener, por poner un ejemplo, las carnes que se sirven en un restaurante. Esta tendencia en Ibiza se nota mucho más que en otros lugares en los que el volumen ocupa un espacio muy importante en la cadena de valor. Por otro lado está la digitalización: se trata de que el hostelero pueda hacer más con menos recursos, automatizar determinadas tareas.

En Ibiza hay grandes empresas en las que, probablemente, la digitalización se implante más orgánica pero, ¿cómo se están adaptando a los nuevos sistemas los pequeños empresarios?

Pues se están adaptando poco a poco, porque los cambios para los pequeños empresarios siempre son más complejos, requieren de todavía más esfuerzo. Porque si ya resulta muy complicado llevar un negocio adelante en el día a día, implementar novedades y soluciones resulta más difícil aún. Pero, poco a poco, van adaptándose porque se van dando cuenta de que ese pequeño esfuerzo inicial les merece la pena a corto, a medio y a largo plazo, ya que facilita la gestión.

¿En la feria se van a presentar algunas de estas soluciones tecnológicas?

Sí, una de las ventajas de la feria Horeca es que los profesionales pueden conocer de primera mano las ventajas de determinados productos y servicios, y comprobar cómo les facilitarán el día a día si los incorporan a sus negocios. Lo pueden comprobar y ver todo de forma práctica. Y eso, evidentemente, supone una ventaja porque en un mismo lugar encuentran soluciones de todo tipo, no solo tecnológicas, sino también alimentarias.

Horeca Baleares no sólo cuenta con zona de exposición en su edición ibicenca, sino también con showcooking, concursos y premios, en los que se combinan tradición familiar y la alta cocina. ¿Es una declaración de intenciones sobre el modelo gastronómico que defiende Horeca en Ibiza?

Horeca da gran valor a la esencia de la isla, y se ve tanto en los premios como en los concursos. Por ejemplo, tenemos el concurso de tortilla de patatas hecha con patata roja ibicenca, o el concurso de pescado de Baleares. Lo interesante es promocionar lo que nos hace diferentes, y a quienes luchan por preservarlo.

Y ahí es donde entran los premios y reconocimientos.

En Ibiza tenemos grandes profesionales que han luchado durante años en hotelería y hostelería, que dan valor a la esencia de la isla. Lo que hacemos con los premios o reconocimientos es combinar a esas personas tan importantes para Ibiza con personas como Rafa Zafra, que es un valor a nivel nacional e internacional, con sus restaurantes en Barcelona, Madrid y con Casa Jondal en Ibiza. Miramos a grandes figuras mundiales sin olvidar a empresas que llevan toda la vida preservando las tradiciones de Ibiza como Familia Marí Mayans, Cafés Ibiza o Es Rebost de Can Prats. Y también se hace un reconocimiento al Hotel Torre del Mar, que ha sabido evolucionar sin perder ese carácter familiar que ofrece a pie de playa.

También premian a la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB), ¿qué importancia puede tener su actividad en la profesionalización del sector en la isla?

Durante muchos años, mucha gente entró a trabajar en el sector de la hostelería por la facilidad que tenía para empezar, y la profesionalidad se ha ido perdiendo un poco. Pero esto está evolucionando, y en parte es gracias a la EHIB, que viene aquí para quedarse igual que ocurrió en Mallorca. En Ibiza, a medida que pasen los años y vayan saliendo graduados, pasará igual: tendremos todo el canal completo, desde la parte culinaria, de dirección, de gestión... Poco a poco se irá profesionalizando todo el sector. Es un trabajo que ya se estaba haciendo con la Formación Profesional, y se potencia ahora con la parte universitaria. En este sentido, la feria Horeca también sirve de punto de encuentro de estudiantes y profesionales.