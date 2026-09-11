El San Pablo-Eivissa se cita con la historia en el primer partido copero en la isla

Ha llegado la hora. Este sábado a las 12.30 horas se escribirá en el polideportivo de Es Viver uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol sala femenino ibicenco. Por primera vez desde que llegó este deporte a la isla, un equipo pitiuso disputará un partido de la Copa de la Reina como local. El San Pablo-Eivissa recibirá al Globalcaja Albacete en el primer encuentro oficial de la temporada y el más simbólico.

Las chicas de ca n'Escandell afrontan el envite copero con la ilusión de inaugurar la competición con una victoria con el sabor de quien comienza haciendo historia. Si bien el tiempo de preparación ha sido escaso tras el regreso a los entrenamientos el pasado 1 de septiembre, la realidad es que se respira ambición en el club ibicenco y el deseo de que el proyecto de Segunda División continúe consolidándose, tal y como ocurrió la pasada temporada.

Los movimientos que se han producido en el mercado de fichajes apuntan hacia esa dirección. La cúpula de la entidad ha conseguido mantener a todo el bloque que jugó la pasada temporada y se ha reforzado con tres piezas más para afrontar una campaña que será larga y costosa en un grupo catalán que será aún más exigente que el formado por los equipos del norte el pasado año.

Las ibicencas han incorporado a tres nuevos fichajes y pronto llegará Karen Torres

Paula Sánchez, Nicole Armoa y la guardameta Cristina Soriano han sido las tres incorporaciones que se unirán al plantel dirigido por Sergio Oruj, que afrontará su segunda campaña a los mandos del barco. A ellas se unirá la colombiana Karen Torres, que podrá unirse a compañeras a partir del próximo mes, tras una serie de problemas burocráticos que le impedían viajar a España.

Aunque se espera la llegada de algún refuerzo más, el equipo ibicenco está preparado para hacer historia ante un Globalcaja Albacete que se encuentra en la misma categoría que las isleñas y que espera hacer una gran temporada en el Grupo 3 de Segunda División.

Las de ca n'Escandell tuvieron la oportunidad de medir sus fuerzas el pasado miércoles en un partido amistoso que disputó frente al CD Ibiza Futsal y que sirvió para coger ritmo de cara al duelo de este sábado. El San Pablo-Eivissa se citará con la historia y quiere ofrecer su mejor versión junto a su afición, en una cita que supone un paso más para el fútbol femenino