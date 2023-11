'Mata ombres’, el poder tranformador del arte

Arte y cooperación van estrechamente de la mano en ‘Mata Ombres’, un proyecto que este año dice adiós después de cinco ediciones en las que se han ido creando lazos indisolubles entre Balears y la India. La iniciativa impulsada por la Fundación Vicente Ferrer (FVF) y Antoni Torres Martorell, uno de los fundadores del colectivo Art amb B, se lanzó en 2017 con la voluntad de emplear el arte como herramienta de transformación social para ayudar y dar visibilidad a los habitantes más desfavorecidos del sur de la India, aquellos considerados en su país como sombras sin derechos. Seis años después, esta ambiciosa acción, que ha contado con la colaboración del Institut d’Estudis Baleàrics del Govern, se despide con la satisfacción de haber hecho posible la construcción de siete escuelas y de tener puesta ya la primera piedra de la octava. La financiación se ha conseguido gracias a los donativos de las personas que han adquirido obras gráfica de los creadores implicados en ‘Mata Ombres’.

Decenas de artistas, de Balears en su inmensa mayoría pero también de la Comunidad Valenciana, se han enrolado en esta aventura solidaria, de la que también han formado parte dos representantes de la Fundación Vicente Ferrer en el archipiélago, la delegada territorial, Isabel Pizà, y Alicia Rosselló.

A golpe de creatividad y a pincelada limpia, se han propuesto ‘matar’ las sombras y contribuir a devolver la dignidad a los miembros de las comunidades vulnerables y excluidas que habitan en los dos estados de la India en los que trabaja la FVF, Telangana y Andhra Pradesh. A esta última región han viajado durante cinco ediciones comitivas de creadores, coordinados por el comisario Antoni Torres, para dejar su impronta artística en las instalaciones que tiene esta ONG de desarrollo en Anantapur. Es en este distrito donde se encuentra su sede y matriz, conocida allí con el nombre de Rural Development Trust y las siglas RDT.

A las pinturas, esculturas y murales que pueblan los campus de la Fundación configurando una ruta de arte balear que miles de personas contemplan cada año, hay que sumar los trabajos que todos estos artistas han realizado con el fin de recaudar fondos para la construcción de escuelas. Esas obras, que han viajado en exposiciones itinerantes por toda Balears y la Península, están inspiradas en sus viajes a la India. Esa experiencia les ha servido también para conocer de primera mano la ingente labor que hace la ONG creada por Anna y Vicente Ferrer en 1969 y para descubrir, de paso, el impresionante patrimonio histórico que albergan lugares como Hampi, Aihole, Pattadakal y Badami.

Una comitiva muy ibicenca

La quinta y última expedición de artistas de ‘Mata Ombres’, que partió a finales del mes de octubre rumbo a la India y que ha estado allí hasta el pasado 11 de noviembre, ha contado con un nutrida representación de las Pitiusas. De sus 24 integrantes, uno reside en Formentera, Álvaro Mendoza, y catorce, en Ibiza: Marga Guasch, Diana Bustamante, Ángel Zabala, Toni Planells, Marga Juan, Aphon Hengcharoen, Pedro Asensio, Pilar Cuesta, José Carlos Bonet Vallribera, Patricia Boned, Vicent Ferrer Barbany, Matilde Hernández, Carmen Liberal y Lina Andiñach. El grupo lo completan Joan Pascual, Carlos Cerdà, Jaime Roig de Diego, Francesc Ramis, Ana Uceda y Toni Salom, de Mallorca; y Ximo Canet, Carmen Sánchez y Alba Garrido, de la Comunidad Valenciana.

Dicen de la India que te abraza o te escupe y, a juzgar por los testimonios recogidos para este reportaje, ha sido, por fortuna, un cálido achuchón lo que ha sentido esta comitiva de artistas durante su estancia de dos semanas en el país más poblado del planeta, que la mayoría visitaba por primera vez.

La suntuosa arquitectura de sus templos, la belleza de sus paisajes y la hospitalidad de sus gentes les ha conquistado, aunque esa fascinación no les ha cegado, también han sido testigos de la cara menos amable de la quinta economía del mundo. La realidad que han conocido sus integrantes es la de una de las zonas más empobrecidas del sur de la India, una región rural y nada turística en la que han sido recibidos con los brazos abiertos, la sonrisa a flor del piel y el móvil en ristre para sacarse un selfie con los exóticos visitantes.

El recibimiento ha sido especialmente caluroso en los pueblos de Thurvagal y Hebbatam, donde han inaugurado dos escuelas, y en Pydeti, donde han puesto la primera piedra de otro centro educativo. También han notado el cariño y el agradecimiento de los usuarios de las infraestructuras educativas, sanitarias y deportivas de la FVF que han visitado y en las que han estado pintando y esculpiendo.

A pesar de que trabajar en la India supone «salir de la zona de confort» de sus estudios, todos estos artistas han asumido el reto de muy buena gana y han disfrutado como niños creando en los espacios que les han sido asignados.

Reducir, reutilizar y reciclar

La temática general propuesta por la Fundación para las obras de esta edición gira en torno al medio ambiente, el cambio climático y la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Partiendo de esas premisas, han creado sus obras, imprimiéndoles cada uno su particular estilo.

En el campus principal de la FVF, en la entrada de la primera oficina en la que trabajó Vicente Ferrer, se puede contemplar en forma de mural un paisaje típico de la zona, con cocoteros y arrozales pintados con la paleta de colores y el sello inconfundible de Diana Bustamante. El título lo dice todo: ‘La Fundación Vicente Ferrer: un oasis para la India’. Precisamente de toda la experiencia que ha vivido, la pintora se queda, sobre todo, con «el gran trabajo que realiza esta ONG para ayudar a los más desfavorecidos, el corazón que pone en todo lo que hace y lo lejos que ha llegado en estos 54 años con pequeñas donaciones». Tampoco olvida el encuentro que han mantenido los artistas de ‘Mata Ombres’ con la presidenta de la Fundación, Anna Ferrer, a la que le ha regalado uno de los bocetos de su obra. No es la única ocasión en la que ha podido ver a la mujer de Vicente Ferrer, que el 10 de noviembre presidió la inauguración de un rangoli gigante realizado con material reciclado en el campus deportivo de la Fundación. Han participado en su creación los artistas, voluntarios y niños bajo la dirección de Jaime Roig de Diego y Cristina Simarro. Durante el evento, recuerda la pintora, Anna Ferrer dio las gracias a Antoni Torres y a la iniciativa ‘Mata Ombres’ por «unir las manos de Balears y la India» con el propósito de hacer un mundo mejor.

Bustamante, como el resto, también ha conocido al hijo de Anna y Vicente Ferrer, Moncho, director ejecutivo de Programas Globales, que el día anterior a esta inauguración se reunió con toda la comitiva de ‘Mata Ombres’ en una cena especial en la que le acompañó su mujer, Vishala Ferrer. Al parecer, la directora del Programa de Igualdad de Género de la FVF ha quedado prendada del cuadro de Marga Guasch y lo quiere poner en su despacho.

En la sede de la Fundación, en la cantina donde comen trabajadores, voluntarios y visitantes, ha pintado Marga Juan un mango, un árbol típico de la India. Acostumbrada a trabajar con acuarelas, tener que emplear pintura sintética, reconoce, no le ha resultado fácil, pero ha sabido «sortear las dificultades». Como Bustamante, elogia la labor de la FVF para erradicar la pobreza extrema y dar «dignidad y un futuro» a las comunidades con menos recursos.

A pocos metros de la cantina, en el auditorio del campus central, ha estado trabajando Ángel Zabala, que ha esculpido con malla de alambre un tigre de bengala, uno de los animales en vía de extinción en la India. El murciano, afincado en Ibiza desde niño, ya participó en ‘Mata Ombres’ en 2022 y tanto le gustó esta «enriquecedora experiencia» que ha repetido. Muy contento también de haber podido conocer en persona a la niña que apadrinó a través de la FVF el año pasado, comenta que lo que más le ha conmovido de sus dos visitas al sur del país asiático son «las sonrisas y la humanidad» de su población. «Son mucho más pobres económicamente, pero mucho más ricos emocionalmente que los europeos», asegura. Además, valora mucho el haber compartido la experiencia con otros artistas, algunos de los cuales no conocía y que han acabado siendo amigos después de dos semanas en la India.

Matilde Hernández también ha representado, en este caso en un lienzo, un animal, un «pez botella». El cuadro se titula ‘Con-fusión’ y con él quiere denunciar que la fauna acuática está muriendo en la India a causa de los plásticos. El balance que hace de estos días en la India lo resume con la siguiente reflexión: «Proyectos como ‘Mata Ombres’ demuestran el poder transformador que tiene el arte». Ella lo sabe bien, imparte talleres de arteterapia a los internos del centro penitenciario de Ibiza. Con su colaboración y la de los funcionarios de la prisión ha realizado una donación a la FVF.

Hernández ha creado su pintura en el Bukkaraya Samudram Campus, que acoge, entre otros, un taller de artesanía en el que trabajan mujeres con discapacidad y un instituto para niños y niñas con problemas auditivos. Allí también han estado trabajando otros artistas, como Lina Andiñach, que ha pintado un mandala y, alrededor, el siguiente mensaje: ‘Por un mundo sostenible. Cuida la naturaleza’. La frase está escrita en telugu, el idioma local de Andhra Pradesh. Debajo ha pintado el alumnado del centro educativo, con el que la ibicenca ha hecho un taller.

Arquitectura que inspira

Andiñach se ha inspirado para hacer su obra en las formas que ha visto en los templos indios que ha visitado junto a sus compañeros estos días. También Bonet Vallribera ha recurrido como fuente de inspiración a la arquitectura de lugar, en la que abundan los motivos geométricos y los colores pastel. Esos elementos son los que ha reproducido en su pieza, en la que ha reutilizado puertas y ventanas viejas para hacer «un homenaje a la India». Además, ha reflejado en este trabajo otro aspecto visual que le ha impacto de la India: «la maraña de cables colgantes que invade sus poblaciones». Se ha dado cuenta de que, a pesar de lo caótica que parece la India, «dentro de ese caos reina un orden» y los cables y las formas geométricas de su pieza quieren simbolizar precisamente esas dos facetas.

El sobrino de Josep Vallribera ha trabajado en el Hospital de Bathalapalli, donde también han pintado un enorme mural Pedro Asensio y Pilar Cuesta, echando mano de «colores de la India» . La obra, que representa «una mandala quebrado», está en la entrada de Urgencias. Es la primera vez que la pareja crea en tándem y, como dice Cuesta, «ha sido como aprender a bailar de nuevo juntos». Del resultado están muy satisfechos, aunque han pasado, admiten, por «algún momento de pánico». Las sugerencias y lo que decían las miradas de los trabajadores y usuarios de este centro sanitario les han servido de guía y han permitido que el proyecto inicial creciera. Para Asensio y Cuesta ésta ha sido su primera vez en la India, pero la estancia allí les ha resultado tan enriquecedora que están ya planeando volver.

En el mismo hospital, en el área de maternidad, ha estado Patricia Boned, que ha creado un mural de vivos colores con una madre sosteniendo en sus brazos a su bebé, rodeados de motivos vegetales. «Lo que quería representar es la mujer como dadora de vida y, al mismo tiempo, como pilar importante para el mantenimiento del medio ambiente», explica. Durante el proceso de creación más de un usuario le ha hecho sugerencias e incluso ha habido quien le ha cogido los pinceles para intervenir la obra.

Aunque Boned se estrena en ‘Mata Ombres’, en la India ya ha estado otras tres veces. Es un país «con muchos estímulos para todos los sentidos» que le «chifla». Le encantan, sobre todo «su gente y su gastronomía».

También conoce bien la India Carmen Liberal, que estuvo viviendo tres inviernos allí hace ya más de dos décadas. La artista, que ya entonces apadrinó a un niño con la FVF, ha tenido la oportunidad ahora de ver in situ las dimensiones del trabajo que lleva a cabo la organización no gubernamental. En el colegio inclusivo de uno de sus campus ha creado la pintora su díptico ‘Possible dreams’, que retrata un rostro mitad de niño y mitad de niña, y pájaros, que simbolizan la libertad que les proporciona la ONG para poder desarrollarse y cumplir sus sueños.

Un mensaje muy similar es el que transmite el mural que ha creado Aphon Hengcharoen en una de las paredes del campus deportivo de la Fundación. A partir del eslogan ‘Access Educate Empower’, ha pintado una obra en la que aparecen niños y niñas jugando a diferentes deportes juntos, entre ellos, el críquet, que es el deporte más popular en la India. A sus pies tienen un arcoíris y sobre sus cabezas un cielo estrellado, con el que quiere transmitir que, si se lo proponen, pueden llegar a lo más alto en el mundo deportivo.

"Una lección de vida"

En la escuela de idiomas de la Fundación ha desarrollado su proyecto creativo el representante de Formentera, Álvaro Mendoza. El pintor y arquitecto colombiano todavía se emociona recordando la generosidad, las ganas de aprender y la sensibilidad artística de las alumnas de este centro, a las que ha impartido un taller sobre la obra que ha creado, titulada ‘Cápsulas de vida’. El fondo es negro, representa la oscuridad, y, sobre él, reluce el amarillo que contienen las cápsulas de vida, que simbolizan la luz, la que irradian el conocimiento y la formación. Es precisamente la educación, palabra trazada en la obra en telugu por una de las estudiantes, «lo que puede transformar al ser humano y a su vez a todo su entorno», señala. Para Mendoza compartir estos días con estas alumnas, ver «la calidez de la gente de la India y comprobar hasta dónde llega el trabajo de la Fundación, ha sido una lección de vida».

También ha habido «un antes y un después» de este viaje para Vicent Ferrer Barbany y Toni Planells, los ibicencos que han ejercido de fotógrafos de la última expedición de ‘Mata Ombres’ junto a Alba Garrido, de Dénia. Ellos han tenido la oportunidad de hacerse una idea global del alcance del trabajo de la FVF porque han visitado todos los campus para registrar con sus cámaras el proceso creativo de sus compañeros y todos los eventos y visitas que han realizado durante su estancia en la India.

Planells todavía tiene que «digerir la experiencia». Dice que «está abrumado» por la India y sus contrastes y, sobre todo, por la labor tan importante que hace la FVF. Conserva en su mente muchos momentos entrañables, como cuando los creadores que han participado en esta quinta edición inauguraron el colegio en Thurvagal y descubrieron una placa con sus nombres. El artista ibicenco, que además de hacer fotografías ha estado ayudando a otros compañeros a terminar sus obras, también ha hecho buenas migas con los voluntarios de la Fundación. Así, ha escuchado de primera mano cómo es el día a día de esta ONG, que con el trabajo que lleva desempeñando más de medio siglo «le está cambiando la vida a mucha gente y ofreciéndoles una dignidad». Confiesa que ha llorado de emoción todos los días y que le ha costado marcharse de Anantapur. Tiene muy claro que quiere volver cuanto antes a la Fundación Vicente Ferrer y ya está buscando la ‘excusa’ para hacerlo: realizar allí un proyecto con cámaras estenopeicas para hacer solarigrafías en los recintos e infraestructuras con los que cuenta la ONG.

Vicent Ferrer, nombre que los traductores de la Fundación pronuncian con una amplia sonrisa porque coincide con el de su fundador, tampoco olvidará esta estancia en la India, que ha tenido la oportunidad de compartir, los primeros días, con su pareja, la escritora ibicenca Iolanda Bonet. Viajeros incansables ambos, esta experiencia tienen claro que les ha dejado «un poso». Lo que más le ha impactado positivamente al fotógrafo es «la amabilidad» de las gentes del lugar, los paisajes, pero, ante todo, la FVF. «Ver todo lo que ha conseguido me da un punto de esperanza en la humanidad, me demuestra que aún no está todo perdido».

Proyectos futuros

Mientras unos se recrean recordando un viaje tan especial, otros, como el coordinador de ‘Mata Ombres’, Antoni Torres, ya piensan en proyectos futuros. Primero de todo, el comisario de arte aclara que, aunque ésta sea la última edición en Anantapur, «la ayuda a la FVF continuará» porque se seguirán organizando eventos y vendiendo obra gráfica de los artistas del proyecto para construir nuevos centros educativos.

Levantar un escuela de refuerzo, como las que se han financiado a través de ‘Mata Ombres’, cuesta en Anantapur «unos 13.000 euros». «El Estado pone el terreno, el pueblo trabaja en su construcción y la fundación pone los medios técnicos y la financiación, contando, para adquirir los materiales, con las donaciones que han hecho los habitantes de Balears y otras comunidades adquiriendo obras gráficas de los artistas», detalla.

Torres tiene pensando arrancar otro proyecto artístico y solidario en 2024, esta vez en el continente africano, en Kenia, «y, seguramente, en 2025» se impulsará otro en Centroamérica. Después, «probablemente en 2027», la idea es retomar el trabajo con la FVF, en esta ocasión, en Nepal, donde este año la ONG ha ampliado su área de intervención apoyando a organizaciones locales que trabajan en la promoción de la educación y la inclusión de la infancia más vulnerable.

Aunque no pare de idear nuevas iniciativas que conjuguen cooperación y creatividad, tiene claro, como ya dijo en su día en un entrevista a Diario de Ibiza, que ‘Mata Ombres’ es el proyecto de su vida. De hecho, el colectivo Art amb B, que él encabeza, nació a raíz del primer viaje que se organizó a la India con artistas de todo el archipiélago.

La huella creativa de todos los creadores que han participado en estas cinco ediciones quedará en las paredes y muros de la FVF en Anantapur, al igual que ellos llevarán para siempre la India en el corazón. Y es que, como bien dijo el escritor Miquel Àngel Lladó Ribas en la cena de despedida de este último ‘Mata Ombres’, «hay alguna cosa en este país que te atrapa».