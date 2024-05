Memoria de la isla: Del patrimonio ignorado

Tampoco sabe nada el turista, porque no quedan a la vista, de los otros elementos que tienen la misma consideración, las praderas de posidonia oceánica, la necrópolis fenicio-púnica del Puig des Molins y el asentamiento fenicio de sa Caleta. Así sucede que quienes nos visitan se van sin saber dónde han estado, con una imagen de la isla sin señas de identidad, desvirtuada. Tampoco saben que la Unesco inscribió en 2018 como Patrimonio Inmaterial de Humanidad el arte de construir los muros de piedra seca, de los que también en Ibiza tenemos una buena muestra que, por desidia, la mordida del tiempo viene arruinando. Tenemos, por tanto, cinco elementos que son Patrimonio de la Humanidad, Acrópolis, Necrópolis, sa Caleta, posidonia y muros de piedra. Y me hago una pregunta. ¿Existe algún lugar con las reducidas dimensiones de nuestra isla que ofrezca un patrimonio como el que tenemos en Ibiza? Más aún. Soy de los que piensan que, en la declaración de la Unesco, con las murallas hubieran tenido que incluirse, por ser parte de una misma estructura castrense y defensiva, las torres de guaita y las torres.

Un legado que abruma, pero nos quedamos tan contentos con la ‘Ibiza-Medieval’, la folclórica feria de primavera. Que está bien, pero que se queda en repetitivo y folclórico flash. Después de 25 años de la declaración de la Unesco, es increíble que, por el peso que tiene nuestro patrimonio en la identidad insular, sea algo con tan escasa relevancia a pie de calle. Y desconocido para quienes nos visitan. Contrariamente vemos, pasivos, lo que ocurre con la posidonia, en el maltratado santuario de es Cuyeram, con nuestros muros de piedra y la poca atención que merece, para propios y extraños, a pesar de su ubicación en la misma ciudad, nuestra formidable Necrópolis y su extraordinario museo.

Patrimonio impagable Si retrocedemos a la Yâbîsa árabe, su historia crece. Basta repasar la relación impagable de alquerías y rafals –un pequeño tesoro- que nos dejó Marí Cardona, don Juan, en ‘La conquista catalana de 1235’. Y patrimonio impagable es también nuestro folklore, nuestros bailes, la indumentaria tradicional de nuestros payeses, nuestras músicas y canciones. Todo un patrimonio que, incomprensiblemente, queda en la sombra.

Y no es sólo eso. Sin recurrir a nuestros paisajes, a nuestras calas y playas, otro elemento patrimonial específico de nuestras islas son nuestros bosques, a tal punto determinantes que desde los primeros tiempos nos dieron el bellísimo nombre griego de Pitiüsas, ‘Islas de los Pinos’, un aspecto al que tampoco damos relevancia. A quienes vivimos fuera de la isla, como es mi caso, nos sorprende, cuando estamos aquí, transitar las carreteras por paisajes profusamente arbolados, algo que, por conocido, en la isla no se valora. Recuerdo una anécdota que me descolocó. Venía a Ibiza desde Barcelona con un amigo santanderino y cuando sobrevolábamos la isla me miró con cara de póquer y me soltó: «¡Caray, Miguel! ¡Esto parece Cantabria! ¡La isla es verde!». Le expliqué que así era desde hacía tres mil años, y que ni la tala que en otros tiempos se hacía para producir carbón ni los incendios han podido con la feracidad de la tierra. La isla recupera en pocos años su impresionante foresta. «Aquí abandonas en el campo una silla rota —le dije— y crece un árbol. Las lluvias son escasas, pero la influencia del mar y la humedad nocturna mantiene vivos los bosques. A tal punto que sus raíces revientan el asfalto de las carreteras». Es otro patrimonio que pasamos por alto. El color que nos identifica no es el blanco de Rusiñol, es el verde. Y el azul que nos abraza en mar y cielo.

Arquitectura rural

Pero no queda aquí la cosa. Descuidamos también la importancia que tiene nuestra arquitectura rural. La llamada arquitectura ibicenca con todo su mundo, iglesias, torres prediales, aljibes, norias, molinos, pozos, etc., ha hecho correr ríos de tinta, ha merecido elogios de arquitectos como Josep Lluís Sert y Le Corbusier, ha sido objeto de enjundiosos estudios y ha despertado el interés de escritores, fotógrafos y poetas, pero de puertas adentro no nos llama la atención. Posiblemente porque no entramos en comparaciones con otras edilicias y porque nuestras viejas casas, por conocidas y familiares, no nos sorprenden. Y con más razón pasan desapercibidas para el visitante. Comento el tema con amigos que han estado varias veces en la isla y de la singularidad de nuestra arquitectura no saben nada de nada. Porque no la damos a conocer. No la publicitamos. Y con ello nos empobrecemos, perdemos identidad.

Hoy ya no cabe el pretexto de que el turista sólo busca sol y playa. No todos. Y si queremos desestacionalizar, es un error no incidir en todo lo que ofrece la isla, especialmente nuestra arquitectura. Quien haya viajado a las islas griegas, habrá comprobado la relevancia que tiene su edilicia en lugares como Miconos y Santorini. Lo cierto es que existen pocos lugares que puedan ofrecer una arquitectura con la singularidad y cualidades que tiene la nuestra. Es sintomático, por cierto, que quienes han subrayado sus valores arquitectónicos, funcionales y estéticos, hayan sido casi siempre personas que no son de la isla, Bronner, Micus, Blakstad, Joachin y Rotthier, Raimon Torres y tantos otros. Algunos, a través de la fotografía, caso de Vilanova y Marqués. Y no me olvido de Ferrer Guasch, uno de los contados ibicencos que, enamorado de nuestra arquitectura y felizmente obsesionado en atrapar en sus nítidos óleos la luz en nuestras casas, nos ha legado de ellas un impagable universo visual. Pero no basta. Nos quedamos cortos. Algunas de nuestras casas pueden tener trescientos o más años. Quiero pensar que las tenemos inventariadas y con la consideración de BIC, Bienes de Interés Cultural y, por lo tanto, protegidas.

Si retrocedemos a la Yâbîsa árabe, su historia crece. Basta repasar la relación impagable de alquerías y rafals –un pequeño tesoro- que nos dejó Marí Cardona, don Juan, en ‘La conquista catalana de 1235’. Y patrimonio impagable es también nuestro folklore, nuestros bailes, la indumentaria tradicional de nuestros payeses, nuestras músicas y canciones. Todo un patrimonio que, incomprensiblemente, queda en la sombra.

Suscríbete para seguir leyendo