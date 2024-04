Gastronomía de guerra en Ibiza: Huevos rellenos

Están impregnados por un aroma viejuno, de aquellas fiestas familiares. De la cena de Navidad o de las comidas de los calurosos domingos de verano con la mesa en la que no cabía ni un alma más. Los huevos rellenos eran un clásico. Muy deseado. Tienen ese punto de antaño, pasado, demodé, incluso, pero están tan ricos que es igual, hay que seguir preparándolos. Los huevos rellenos son un plato sin dobleces, sin complicaciones. Es imposible que salgan mal. Además, aceptan cualquier cosa, se pueden preparar con lo que se tenga por casa. Si no hay mayonesa se puede sustituir por yogur griego sin azúcar, por queso fresco bien machacado, por unas legumbres trituradas o por un aguacate en su punto. ¿No hay atún? Pues cualquier conserva que haya por la despensa. O embutido o verduras. No hay excusa para no prepararlos.

HuevosREllenos / MARTA TORRES Molina

Ingredientes (para dos personas): -4 huevos (0,8€) -2 latas de atún (1,7€) -2 cucharadas de mayonesa (0,3€) -1 cucharada de ketchup (0,15€) -Unas gotas de tabasco -1 cucharadita de mostaza (0,12€) -Pimienta -8 aceitunas (0,3€) Precio total: 3,37€ 1,69€ por persona

Preparación

—Cocer los huevos en abundante agua. Mejor hacerlo desde agua fría, que así no se rompen. Unos doce minutos.

—Dejar que se templen, pelarlos y cortarlos por la mitad a lo largo. Sacar las yemas, reservando la clara, y ponerlas en el recipiente en el que se vaya a mezclar el relleno.

—Chafar las yemas, añadir el atún y chafar también con un tenedor hasta obtener una pasta. Agregar entonces el resto de ingredientes: la mayonesa, el ketchup, la mostaza, el tabasco y las aceitunas muy picaditas.

—Integrar todo bien y rellenar con esta masa los huevos. Espolvorear un poco de pimienta negra por encima. ¡Y listo!

El toque gourmet

Cambiar el tabasco por el wasabi le cambia ligeramente el sabor, o sustituir el atún por mejillones en escabeche.

