Bienvenidos al Teatro Pereyra de Ibiza, al fin

Buenas noches y bienvenidos al Teatro Pereyra. (¡Qué ganas tenía de decirlo!)

En primer lugar, quiero agradecer sus amables palabras a las dignas autoridades que me han precedido en este atril. Y hacer esa gratitud extensiva al resto de representantes públicos, miembros de la sociedad civil, familia y amigos por acompañarnos en esta velada tan especial.

En los últimos años he tenido el privilegio de ir mostrando el avance de las obras de este Teatro a bastantes personas de toda edad y condición. En esas visitas siempre aparecían las mismas cuestiones. En primer lugar, una gran curiosidad sobre la historia del edificio, especialmente entre los más jóvenes que ni se imaginaban la existencia de esta sala, ni eran conscientes de lo que supuso para nuestros antepasados. Después, la sorpresa de que el proceso de restauración del Teatro haya durado tanto tiempo y, por último, la gran pregunta: ¿qué váis a hacer aquí?, que en realidad esconde una mucho más importante: ¿podremos los ibicencos de a pie disfrutar del Teatro?

Es mi intención responder a esas inquietudes, aunque intentaré no abusar de su paciencia. Voy a aprovechar la ocasión para relatarles brevemente la historia de este teatro, el espíritu y los esfuerzos dedicados a su recuperación en los últimos años y nuestras ideas de cara al futuro.

Hace 125 años un nutrido grupo de ibicencos se reunían con el propósito de inaugurar esta misma sala, en un acto de gran trascendencia para la sociedad ibicenca de aquella época. Era abril de 1899. Pero para conocer el trasfondo de la historia debemos retroceder un poco más en el tiempo.

El convulso fin de siglo

Situémonos a principios del año 1897. Nuestro país vivía momentos convulsos pues ya hacía varios años que pugnaba por mantener sus últimas provincias de ultramar, Cuba y Filipinas, que acabaría perdiendo en el llamado Desastre del 98. Como consecuencia de tal hecho histórico, España osciló entre un profundo pesimismo nacional y la exaltación de los héroes patrios, de lo que tenemos una elocuente muestra en el cercano Monumento al General Vara de Rey, inaugurado en 1904.

Mientras tanto, Ibiza era una isla de apenas 30.000 habitantes con una economía esencialmente agrícola . Su capital no era un ejemplo de orden y limpieza, su puerto requería de importantes obras que no acababan de materializarse y sufría la sangría de la emigración. Pero por otra parte, en el barrio de la Marina aparecía una pujante burguesía que a través de sus actividades comerciales y navieras estaba ganando peso social y político, lo que será determinante para la historia que nos ocupa.

Desaparecido desde hacía décadas el primer teatro público de Ibiza, denominado Sa ǪQuartera, los ibicencos carecían de un local de suficiente porte para representar obras de teatro y espectáculos, así como bailes de importancia. No es de extrañar que periódicamente en la prensa local apareciesen noticias acerca de proyectos de construcción, que para decepción general siempre acababan en fracaso.

En marzo de 1897, Diario de Ibiza nos informa:

Vista del patio de butacas desde el gallinero. / TONI ESCOBAR / Pedro Matutes Barceló

«Por centésima vez y nos quedamos cortos, vuelve a agitarse en esta ciudad la idea de construir un teatro público. Sin embargo, ahora parece que va de veras, haciendo confiar en el buen éxito del pensamiento las cualidades de las personas que vemos al frente del proyecto, pues tienen formalidad, que ya es una garantía, y tienen dinero, que es mejor garantía aún. Celebraremos no vernos chasqueados».

Debieron existir conversaciones entre los promotores y el Ayuntamiento, ya que el 9 de junio de 1897 se anunció por pregón municipal la venta de un solar en pública subasta, con la condición de que fuese construido sobre él un teatro. Diario de Ibiza se pregunta, aún desconfiado, si «esta vez llegará a cuajar el proyecto».

El solar fue adjudicado por la cantidad de 1.000 pesetas a Abel Matutes Torres. La prensa seguía desconfiando: «véase que, HASTA AHORA, el proyecto sigue adelante», decían los papeles. Y es que eran muchas las decepciones de las últimas décadas.

Efectivamente el proyecto siguió adelante, impulsado por dos empresarios locales y un reputado militar, que acabó dando nombre al Teatro. Por una parte, José Tarrés Espinal y Abel Matutes Torres eran representantes de la pujante burguesía comercial de la Marina. Por otra, Vicente Pereyra y Morante, un militar de talante liberal e ilustrado que en ese momento ostentaba el cargo de comandante militar de la isla.

José Tarrés Espinal , Abel Matutes Torres y Mercedes Sandoval del Castillo, la esposa del comandante Pereyra, que según los usos de la época actuaba con el «acompañamiento y aprobación» de su marido —eran otros tiempos— constituyeron en octubre de 1897 la sociedad Sandoval y Compañía. Su objeto fue la construcción de un teatro—circo según los usos de la época: un espacio polivalente en el que representar obras de teatro, piezas musicales, varietés y ejercer de sala de baile en eventos y celebraciones sociales, así como todo tipo de reuniones.

En febrero de 1898 se hace un llamamiento a la sociedad ibicenca para participar en la iniciativa con «dinero, materiales, trabajo personal o influencia», ya que los propietarios querían huir de todo exclusivismo social y político. Muchos fueron los que se sumaron a la iniciativa, y sus nombres constan en una placa de honor situada en la entrada del teatro en la que con toda probabilidad algunos de los presentes identificarán con orgullo a antepasados suyos. En este teatro se puso más que «dinero, materiales, trabajo personal o influencia». Fue una ilusión colectiva de la sociedad civil y 125 años más tarde hemos querido rendir un homenaje a todos aquellos que en aquel momento lo hicieron posible.

Al fin empiezan las obras

A pesar de disponer del terreno y el capital inicial, el inicio de la construcción tomó su tiempo pues dependía de una autorización militar al estar tan próximo a las murallas, y el expediente estuvo rodando entre Palma y Madrid hasta que se tuvo a bien autorizar las obras. Pero una vez obtenida la luz verde, se vieron rápidos progresos: en julio de 1898 fueron colocados los cuatro caballetes metálicos que sostenían el tejado, que fue finalizado en septiembre, festejándose en una comida con los operarios por haberse conseguido «sin accidentes» y haciendo ondear las banderas española e ibicenca.

En noviembre llegaba de Barcelona la sillería de los palcos y se iniciaba la construcción del escenario, informándonos la prensa de que «ha venido un señor catalán muy hábil e inteligente en este tipo de trabajos, según nos dicen».

En diciembre se colocaban las gradas y llegaban, también procedentes de Barcelona, las piedras esculturales de la fachada. Según las crónicas de la época, «las decoraciones y el telón de boca son magníficos»

Los primeros meses de 1899 debieron transcurrir en tareas de decoración y equipamiento del Teatro. A destacar la instalación del alumbrado de gas acetileno en febrero de 1899, que fue todo un acontecimiento. La prensa informa que para la prueba se congregó «todo Ibiza, ya que estaban numerosamente representadas todas las clases sociales», y amenizó el acto la Charanga Pitiusa y una banda de guitarras y bandurrias. No hay duda alguna de que nuestros antepasados tenían ganas, muchas ganas de disfrutar del Pereyra. Tanto que decidieron no esperar a la apertura oficial, y volvió a entrar de nuevo la Charanga de forma espontánea en el Teatro al menos en dos ocasiones más antes de dicha inauguración, para disfrute y jolgorio general.

Finalmente la sala que hoy ocupamos inició su actividad artística y social la noche del 6 de abril de 1899. Fue sin duda un motivo de orgullo para nuestra patria chica, y no es casual que el escudo de Ibiza figure majestuoso desde entonces en la fachada principal del Teatro. Estábamos resolviendo décadas de atraso respecto a nuestras islas hermanas. En la comida inaugural se leyó un poema en forma de redondillas con un fragmento que es muy descriptivo del ánimo del momento:

«QǪue, aunque a veces en los lomos debieran darnos de palos al fin y al cabo, no somos los ibicencos tan malos. Queremos teatro, dijimos y con nuestra santa calma diz, que el mejor teatro hicimos, fuera el Principal de Palma».

Fachada del emblemático teatro. / TONI ESCOBAR / Pedro Matutes Barceló

El edificio se convierte en la sensación

El nuevo edificio se convirtió en la sensación, la gran novedad. Muy pronto empezó la actividad teatral, tanto dramática como cómica, los números musicales y de varietés. No sólo con numerosos artistas o compañías contratadas expresamente en la Península, sino que muchos ibicencos con inquietudes culturales y capacidades musicales o artísticas las volcaron en el Pereyra dando lugar a magníficas veladas.

En los años siguientes a su apertura se asistió a la creación de decenas de sociedades culturales o específicamente dedicadas al baile que promovían fiestas en el Pereyra: La Harmonía, La Violeta, La Sílfide, La Juventud Modernista, La Dalia, La Rosa, La Meca, El Disloque, etc… Tenemos noticias de animadas fiestas en el denominado «salón de espectáculos» o «salón de saraos» que duraban hasta altas horas de la madrugada, siempre amenizadas por una orquesta en vivo. A destacar que algunas de nuestras asociaciones históricas, como el Club Náutico Ibiza, Es Casino des Moll o la Sociedad Cultural y Recreativa Ebusus celebraron aquí sus bailes hasta disponer de sus propios locales.

Leer las crónicas de las fiestas de la época es un fantástico divertimento que nos relata nuestra intrahistoria. He aquí algunas muestras tomadas de la prensa:

«Y fue tan grande el derroche de confeti que, al retirarse el baile, había de él en el salón y en los palcos, una alfombra de más de un palmo de espesor».

«Los antepechos de los palcos, adornados con mantones de Manila por sus ocupantes, ofrecían golpe de vista hermosísimo».

«Bailóse hasta cerca las tres de la madrugada en que desfilaron los asistentes a tan agradable sarao…».

«Esta tarde se ha procedido al adorno de los palcos, aunque creemos que el mejor adorno serán las muchachas que en ellos se sentarán».

«En el baile de la uva… la sala del Pereyra se vio invadida por multitud de parejas que bailaron los bailables de moda hasta altas horas de la madrugada».

Sí, nuestros bisabuelos sabían disfrutar. Tanto que uno se pregunta si es posible tener nostalgia de algo que no se ha vivido.

Por otra parte, la llegada del cinematógrafo, en 1904, también fue un punto de inflexión para la actividad del Teatro y se convertiría a lo largo de las décadas en una de sus actividades principales, con más de 80 años de actividad ininterrumpida.

Pero no cabe hablar sólo de teatro, baile y cine: todo tipo de actos tenían lugar en esta misma sala. Aquí se han celebrado reuniones políticas de todo signo, congresos y conferencias, banquetes, sesiones de circo, boxeo y hasta juicios sumarísimos.

En suma, este Teatro nos ha acompañado en el tramo histórico en el que la sociedad ibicenca ha experimentado los cambios más radicales. Si estuviésemos en Madrid, diríamos sin miedo a equivocarnos que el Pereyra es nuestra Puerta de Alcalá, porque como dice la famosa canción «ahí está viendo pasar el tiempo». Entre estos ya venerables muros cinco generaciones de isleños han disfrutado en común del ocio y del arte en múltiples formas y maneras. Es nuestro particular Cinema Paradiso pero con mejor final.

Quan mos referim a un Teatre amb una vida tan llarga és normal passar per alts i baixos de rellevància social i activitat cultural. A finals dels anys 80 s’illa havia canviat, els usos socials d’oci i entreteniment havien evolucionat i aquesta sala tancà, quedant només obert al públic es Cafè des Teatre, amb una activitat de música en viu que donava continuïtat a l’esperit original dels seus primers anys.

Així va ser durant dècades, fins que cap a l’any 2007 començàrem a treballar en un projecte de rehabilitació integral des Teatre. Si us he de ser franc, anàvem a cegues. No teníem clar es plantejament artístic i només teníem una certesa: seria un projecte complicat tècnicament i tardaríem molt a fer—lo realitat. Siguem sincers: si arribam a saber que mos prendria 17 anys potser mos ho haguéssim pensat dos voltes.

Però dubtes i dificultats a part, sí teníem clars alguns propòsits, uns principis rectors que mos serviren de guia durant aquests anys.

Galería: Mira aquí todas las fotos de la inauguración del Teatro Pereyra en Ibiza / Toni Escobar

Capacitats escèniques notables

En primer lloc, no volíem que es Teatre nasqués mort. Dit d’una altra manera, no volíem fer una rehabilitació purament estructural i estètica per deixar—lo com una peça de museu per ser visitada i prou. Volíem que tingués activitat. Volíem un renaixement, no una momificació. Per això hem fet un especial esforç per dotar—lo d’unes capacitats escèniques molt notables: plataforma mòbil al pati de butaques, escenari ampliable amb múltiples configuracions, escenografia digital a la boca d’escenari, completíssim sistema de llum i so, cinematògraf digital, aïllament sonor entre sales per compaginar activitats, diferent mobiliari adaptat a l’ús de la sala, etc. Hem rebut un teatre de finals del segle XIX i l’hem portat al XXI.

I aquí cobra especial importància es nostro segon principi rector: aquesta transformació no es podia fer de cap manera traint la naturalesa des Teatre. Per això hem posat tota sa nostra voluntat i atenció en què es resultat final fos lo més fidel posible a s’original, fugint de vulgaritats o tendències des moment.

Per tant, tots aquells elements originals disponibles han sigut incorporats al projecte. En aquesta mateixa sala es poden observar sa balustrada de ses llotges, amb es colors i detalls que tenia quan es va instal·lar, ses columnes decorades, s’antic rellotge... Tot de 1898, restaurat amb cura per part de professionals i ubicat as seu lloc després d’una quinzena d’anys dormint a un magatzem. Igualment, ses portes modernistes originals de s’edifici són al seu lloc, no sense dificultat. Addicionalment, s’han restaurat i ubicat al Teatre altres elements com es piano que amenitzava ses pel·lícules mudes, projectors antics i elements de sa tramoia i sa il·luminació des Teatre.

Inauguración del Pereyra. / Toni Escobar

Es nostro objectiu ha sigut recuperar la gràcia original des Teatre, perquè com diu un filòsof recentment traspassat, «beauty matters», és a dir, la bellesa importa. La bellesa eleva es nostros esperits i fa més vivible i agradable es nostro entorn, i naltros volíem que es Pereyra lluís ben polit. Així, hem posat especial èmfasi en sa recuperació de ses façanes, i sense cap presumpció però amb molt d’orgull podem dir que és s’unic edifici des seu entorn que no té els habituals i antiestètics cables de llum o telèfon.

Per altra banda, en aquelles àrees interiors des Teatre on no hi havia referències o elements que restaurar, hem intentat recrear s‘ambient i s’estètica del moment acudint a elements de la història des Teatre, com és el cas de sa sala Sandoval i Compañía, amb es seu aire colonial.

Com podeu imaginar, ses dificultats no han sigut petites. Tractar amb un edifici amb un altíssim nivel de protecció patrimonial és tot un repte agravat quan l’has de reobrir amb sa normativa i necessitats des moment actual. Han aparegut tota classe d’adversitats i limitacions, algunes lògiques i esperables i altres no tant.

Entre ses primeres destaca especialment s’aparició de restes arqueològiques en diverses ocasions i que han suposat grans retards: el Pereyra está assentat damunt un edifici portuari romà de certa importància del qual teniu informació as Cafè del Teatre.

L’aposta d’una empresa familiar

Respecte a ses dificultats menys lògiques no val la pena parlar—ne massa. Qui va posar ridícules traves a una obra que beneficiava a tots avui pot constatar la magnitud des seu fracàs, i no en parlem més.

Ben al contrari, sa meua llista d’agraïments és llarga, ja sigui des de ses institucions (Consell Insular i Ajuntament) i tots es seus serveis tècnics que mos han donat suport i orientat, passant per s’empresa constructora (Himar) que va entrar a s’obra en moments complicats, es contractistes i professionals de tota mena i molt especialmente a tot s’equip tècnic (arquitectes, aparelladors, enginyers, caps d’obra, gestors de suministres, arqueòlegs i restauradors, etc…) que m’han hagut de suportar tot aquest temps i que ara descansaran (i jo també).

Per una altra banda, voldria posar de manifest un fet poc comú. És habitual que sa recuperació de teatres històrics es faci gràcies a una gran aportació de fons públics i essent s’Administració s’agent principal, si no únic, de sa iniciativa. En aquest cas, ni una cosa ni s’altra. Ni un sol euro públic ha set invertit en aquesta obra. Fidel as seus orígens, es Pereyra reneix per sa força de sa societat civil en forma d’empresa familiar que assumeix tota sa inversió i es risc.

Ses empreses familiars solen tenir dos característiques molt importants: arrels profundes i visió a llarg termini. No és possible aïllar es Pereyra de s’entorn físic i social que l’envolta, i sa nostra projecció no és d’una temporada o dos, sinó de futur.

Toni Escobar - José Miguel L. Romero

Això mos porta a sa darrera pregunta: Què fareu des Pereyra? El podrem gaudir es eivissencs o potser l’hem recuperat per tornar—lo a perdre?

Intentaré donar—vos quatre pinzellades de lo que tenim en es cap:

En primer lloc, farem una aposta decidida per la música en viu i sempre que sigui possible amb artistes locals. Estam convençuts que no és una aposta fàcil, però sí diferent i que molta gent sabrà apreciar.

Obert tot s’any

En segon lloc, es Pereyra estarà obert tot s’any. No és ni pot ser de cap manera un local només d’estiu.

Es Teatre, igual que s’illa d’Ibiza, tindrà dos temporades ben marcades i diferents —estiu i hivern— sota sa direcció artística d’en Nacho Cano. En Nacho Cano, a banda de la seua exitosa carrera musical internacional, és un creador d’espectacles de gran qualitat tècnica i amb gran èxit de públic. Una persona molt creativa, treballadora i perfeccionista.

Durant s’estiu en aquesta sala s’estarà representant un show específicament creat per ell per ser representat en es Pereyra amb un nombrós equip de músics, ballarins i actors que oferiran a residents i visitants una experiència artística tremendament novedosa a s’illa d’Ibiza.

En s’hivern s’està treballant en una variada programació pensada en oferir alternatives de tot tipus. just quan més falta fan, i retornant a s’esperit original de teatre—circ amb una sala polivalent on es pot fer pràcticament de tot. Ja estam en contacte i dialogant amb diversos agents culturals, i som conscients que necessitarem temps per fer créixer es Teatre. Però com us he dit, pensam a llarg plaç.

Per acelerar es procés i donar sa màxima participació possible a la societat eivissenca, hem creat la iniciativa ‘Teatre Obert’ per rebre propostes de tot tipus que, si encaixen en sa programació general i beneficien a s’entorn, puguin tenir lloc en aquestes instalacions.

M.A

Som molt conscients de sa relació especial des Teatre amb es barri de la Marina i Vara de Rey, i s’impacte que pot tenir la seua reapertura. Per això col·laborarem al màxim amb autoritats, vesins i comerciants perquè sigui un èxit per a tots i donem més vida as nostro entorn.

També us vull transmetre que, davant des fracàs com a societat que ha suposat la pèrdua —una més— d’un espai molt estimat, es Club Nàutic d’Ibiza, els hem oferit ses nostres instal·lacions perquè puguin celebrar aquí part de la seua agenda cultural i així col·laborar perquè algun dia tornin a ser on han de ser.

En fi, podríem parlar molt més però tot es resumeix en un propòsit: volem que sa gent d’Ibiza es senti part des Pereyra.

Es nostros majors, que aquí tenien un lloc per sa diversió, s’entreteniment i sa relació social i fins i tot amorosa, encara tenen un gran lligam sentimental amb es Teatre.

Ara tenim es repte de que ses noves generacions d’eivissencs se’l sentin també seu i n’estiguin orgullosos. Naltros, segur que amb moltes equivocacions però amb sa millor de ses intencions, posarem tot de sa nostra part. Amb sa vostra ajuda, segur que ho aconseguim.

Ara feu com es nostres majors i disfrutau des Pereyra. Moltes gràcies.

