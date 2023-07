Gastronomía de guerra: ensaladilla rusa (y rosa) de barbie

¿A quién no le gusta una buena ensaladilla en verano? A todo el mundo le encanta. Hasta a Barbie. Eso sí, en su caso, como todo lo que la rodea, mejor si es rosa. En Gastronomía de Guerra hemos preparado una ensaladilla rusa (y rosa) que hará las delicias de la muñeca más famosa de la historia. Y no sólo de ella. Porque esta versión cuqui de la ensaladilla está de vicio. Muy muy sabrosa. Como en cualquier ensaladilla lo más importante es la patata. No sólo que sea buena (la ibicenca es insuperable) sino cocinarla bien: entera, con la piel y un pellizco de sal en el agua. Sí, la tentación de cocerla ya pelada y cortada para ahorrar tiempo es grande, pero no, ¡prohibido! Perdería sabor. Importante también es el aliño, no limitarse a la mayonesa, sino aderezarlo todo bien antes de cubrirlo con la mayonesa.

Ingredientes (para tres personas)

4 patatas ibicencas (1,8€)

3 huevos (0,9€)

3 zanahorias (0,4€)

2 latas de atún (2,46€)

12 anchoas (1,29€)

5 pepinillos medianos (0,7€)

1 cucharadita de mostaza de Dijon (0,3€)

6 cucharadas de mayonesa (0,65€)

1 remolacha cocida (1,2€)

Sal y pimienta

Precio total

9,7€ 3,23€ por racción

Preparación —Cocer las patatas, enteras y con piel, en agua con sal. En una media hora estarán listas, dependiendo del tamaño. Cocer tambien los huevos (de gallinas libres, por favor), unos 15 minutos. Se puede cocer todo junto, que así optimizamos el fuego. Dejar enfriar. —Pelar y rallar las zanahorias. La mayoría de la gente la cuece y la corta, pero a mí me gusta más en crudo, por el sabor y por el toque crujiente. —En el mismo recipiente, mezclar la zanahoria con dos de los huevos picados, el atún desmenuzado, los pepinillos a trocitos pequeños y las anchoas también cortadas. Añadir un pellizco de sal y pimienta al gusto y remover. —Pelar las patatas y cortarlas a cubos, salpimentar y añadir a la mezcla, removiendo con cuidado, para que no se rompan. —Vamos con el aliño. Picar muy pequeña la remolacha. La podemos cocer nosotros mismos o usar de conserva, lo importante es que cortarla muy pequeñita. Añadirle la mostaza y la mayonesa que, al mezclarla, se irá tiñendo de rosa. Si vemos que queda un tono muy claro sólo hay que añadirle un poco del líquido de cocer la remolacha. —Añadir la salsa a la ensaladilla, reservando unas cucharadas para cubrirla. Decorar con el huevo que sobraba a rodajas y servir muy muy fría. El toque ‘gourmet’ Se puede sustituir el atún y las anchoas por cangrejo, salmón o bacalao ahumado, lo que le dará un toque muy especial.