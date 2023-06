The Flash: la historia de Barry Allen llega por fin a la gran pantalla

El superhéroe más rápido de la Liga de la Justicia llega por fin a los cines después de que el lanzamiento de su película en ‘solitario’ estuviera durante meses en el aire a raíz de las polémicas que han rodeado en los últimos meses a su actor protagonista, Ezra Miller. A pesar de ello, el Universo Extendido de DC Comics logra un nuevo lanzamiento mundial y suma una nueva entrega a su proyecto fílmico, The Flash, cuyo trailer fue anunciado durante la pasada final de la Super Bowl.

Dirigida por el argentino Andy Muschietti, la película es una de las más esperadas por los fans del DC desde que se supo que Ben Affleck regresaría a la gran pantalla como Batman y de que el veterano Michael Keaton también se enfundaría de nuevo el traje del ‘Murciélago’, después de protagonizar el filme de Tim Burton de 1989. Sin embargo, existe otro aliciente para ir al cine a disfrutar de The Flash, sobre todo, en España. Esta entrega contará con la madrileña Maribel Verdú, que interpreta a la madre del veloz superhéroe (Barry Allen, en su vida diaria), en una trama en la que el joven justiciero se propone viajar atrás en el tiempo para salvar a su familia de ciertos acontecimientos trágicos que le han marcado.

Sin embargo, igual que ocurriera en Spider-Man: Sin camino a casa (2021) –las similitudes con la película de Marvel, al menos en concepto, son palpables–, el protagonista, sin saberlo, altera el futuro y queda atrapado en una realidad en la que el general Zod ha regresado y amenaza con la aniquilación, y en la que no hay superhéroes a los que recurrir. Bueno, a menos que Barry pueda persuadir a un Batman muy diferente al que él conoce para que salga de su retiro y rescate a un kryptoniano encarcelado...

La actriz española, que acudió al preestreno que tuvo lugar la semana pasada en los cines Kinépolis, habló sobre el proyecto y por qué, esta vez sí, aceptó la propuesta: «Las cosas llegan cuando tienen que llegar. En el pasado he recibido muchas ofertas, pero yo entonces no me atrevía, o no me apetecía; me hacía pequeña solo de pensar en ir a rodarlas», reconoce. Ganadora de dos Goya y nominada once veces, a Verdú se le abrieron las puertas de Hollywood gracias al éxito de Y tu mamá también (2001), de Alfonso Cuarón, pero declinó participar, por ejemplo, en Daredevil (2003), junto al propio a Ben Affleck.

En lo profesional, la actriz asegura que no cambiaría nada de su pasado aunque tuviera ese superpoder. «A veces lo he pensado, porque hay algunas películas de las que reniegas, pero en esas películas conocí a gente muy importante para mi y siempre priorizo lo humano antes que otra cosa».

The Flash es la primera película que se estrena sobre este personaje de DC Comics, después de todo tipo de vicisitudes que han retrasado el proyecto, incluida la pandemia y los problemas con la justicia de su protagonista, condenado recientemente por el robo a una casa y que ha admitido tener problemas de salud mental.