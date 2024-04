Imaginario de Ibiza: Los paisajes ibicencos que se van

Hasta los pinos sufren

Los efectos de la sequía son tan visibles que ya no sólo afectan al campo, sino al verdor de los montes que caracterizan el paisaje ibicenco. La resistencia de los pinos este invierno parece haber tocado techo y en sus copas se observan ramilletes de ramas secas, que no han podido soportar la dureza del invierno. Un gran número de almendros, asimismo, han muerto, condenando a sus troncos a quedar para siempre desnudos. Efectivamente, parte del paisaje volverá cuando la lluvia regrese, pero no todo.