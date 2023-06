Asteroid City, el universo de Wes Anderson vuelve a los cines

Este viernes aterriza en los cines de la Región –y del resto del país– Asteroid City, el nuevo largometraje del reputado director tejano Wes Anderson, uno de los cineastas con más personalidad del panorama fílmico actual. Y, como es habitual en los proyectos del responsable de cintas como El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom y Academia Rushmore, este nuevo título cuenta con un reparto plagado de estrellas.

Tres de ellas, Bryan Cranston, Jeffrey Wright y Stephen Park, explican cómo fue sumergirse en el singular universo de Anderson y formar parte de su particular proceso creativo. Una experiencia que, reconocen, es como armar un puzzle cuyo resultado final únicamente está en la cabeza del director. «Wes Anderson tiene una voz tan única, es un autor tan original, que no es fácil comprender cómo van a encajar todos los elementos», reconoce Cranston, que apunta que el cineasta es consciente de esa dificultad para comprender durante el rodaje cuál va a ser el resultado y «cómo va a encajar todo». «Es como si cada uno de nosotros fuéramos una pieza del puzzle, con una forma específica, y nos entregáramos ciegamente a él (porque él es el único que ha visto la película que está rodando, ya que en ese momento solo está en su cabeza). Los demás hemos visto, si acaso, la foto que aparece en la caja, así que no sabemos exactamente cuál va a ser el resultado final. Pero él sí», señala Cranston, el eterno Walter White de Breaking Bad.

En este sentido, el actor destaca que el director de Asteroid City es un creador «único en todos los aspectos». «Cuando leo un guion de Wes Anderson sé que yo no podría escribir lo que él escribe. No tengo su sensibilidad y la aprecio y me impresiona mucho. Y quiero ser parte de eso, una parte del puzzle que cuenta su historia», insiste en una entrevista en primicia para CulturaOcio el también protagonista de Your Honor.

Por su parte, Park destaca como Anderson les «sumerge por completo en la atmósfera de la película», proporcionando a sus actores no solo el guion, sino también «el tono de la película» a través de otros elementos como «imágenes que describen emocionalmente la película» y «las canciones y la música que va a utilizar».

Sobre el curioso proceso creativo de Anderson, Wright reconoce que en un primer momento le impactó hasta el punto que no supo «apreciar completamente qué estábamos haciendo hasta que empezamos a rodar». «Ya entendí la idea cuando leí el guion, pero mientras rodábamos sentí cómo íbamos construyendo un impulso, que se trataba de algo especial y había algo más del que parecía a primera vista. Es una especie de elemento mágico que, al formarse comenzaba a explicar el lado más poético de la película», dice el actor de Westworld o The Batman.

Wright, que ya trabajó a las órdenes de Anderson en La Crónica Francesa, señala que «es obvio que Wes es un cineasta muy particular en su manera de componer cada plano» y en su objetivo de «crear una estética muy determinada». «Pero dentro de ese marco hay una individualidad que nace, encontrar él mismo describe, de lo que nosotros aportamos (...) puedes encontrar libertad dentro de ese marco», asegura.

La trama

En Asteroid City, Anderson viaja atrás en el tiempo para situar al espectador en el año 1955. Allí, en un diminuto pueblo en medio del desierto en el suroeste estadounidense, la mayor y más famosa atracción del pueblo es un cráter gigantesco y el cercano observatorio astronómico. La trama se desata durante un fin de semana en el que el ejército y los astrónomos darán la bienvenida a cinco jóvenes científicos para que muestren sus descubrimientos al respecto, mientras que, no muy lejos de allí, por encima de las colinas, se divisan nubes en forma de hongo procedentes de unos ensayos nucleares

Junto a Cranston, Wright y Park, el reparato de Asteroid City esta formado por Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Live Schreiber, Hope Davis, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan o Jeff Goldblum.