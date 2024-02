A quienes les gusta mucho comer, hacer una dieta estricta para intentar bajar de peso les supone un gran esfuerzo y, en muchas ocasiones, está condenado al fracaso.

Pero hay ciertos trucos que pueden ayudarnos a no comer en exceso, a disminuir la ingesta de calorías que es, al fin y al cabo, lo que hace que engordemos.

Alimentos crujientes

Está comprobado que se consume un 26% menos de calorías cuando una comida tiene una textura más dura, como una ensalada crujiente, según un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. Los investigadores holandeses creen que los sujetos comieron menos en general porque el tener que masticar más genera una mayor sensación de saciedad. Mientras tanto, investigadores de la Universidad Brigham Young de Estados Unidos descubrieron que quienes podían oírse a sí mismos masticando comían un 30% que quienes no podían oírse.

Un poco de dificultad

Si eres diestro come con la izquierda, y si eres zurdo, con la derecha

Un estudio de la Universidad del Sur de California encontró que la gente comía un 30% menos de palomitas de maíz en el cine cuando usaban su mano no dominante.

Haz una foto

Intenta tomar una foto de tu comida antes de comerla. Las personas que lo hicieron comenzaron a comer alimentos más saludables con el tiempo y empezaron a adelgazar, según un estudio estadounidense.

Picar

Cortar la comida en trozos y distribuirlos por el plato engaña a tu cerebro para que piense que tu porción es más grande. Eso hace que comas menos, según una investigación de la Universidad Normal de Shaanxi en China.

Descansa entre bocados

Otro truco para ralentizar tu ritmo de alimentación (para que tu cerebro tenga el tiempo vital que necesita para registrar que te sientes lleno) es intentar dejar los cubiertos en el plato o la mesa entre cada bocado.

Tómate tu tiempo

Una gran cantidad de estudios han demostrado que comer lenta y conscientemente ayuda a reducir la cantidad total que comes de una vez. Las investigaciones también encontraron que comemos más si estamos distraídos (con la televisión, por ejemplo) y relacionaron estas distracciones con un 10% más de comida.

Melodía tranquila

Si va a escuchar música a la hora de comer, asegúrate de evitar los ritmos acelerados; tienden a hacernos aumentar la velocidad a la que engullimos. Hay una razón por la que las cadenas de comida rápida suelen tener de fondo música a buen ritmo.

Orden ante todo

Elimina el desorden en tu cocina para ayudar al autocontrol, según reveló un estudio realizado por Cornell Food and Brand Lab en EE UU. Aparentemente el orden puede reducir el consumo de calorías a la hora de comer hasta la mitad.

Espejito, espejito

Pon un espejo en la cocina. Un estudio publicado en el Journal of the Association for Consumer Research descubrió que observarse masticando puede evitar que comas en exceso.

Agua con gas

Beber agua con las comidas te llena y comes menos. Pero según un estudio de la Universidad de Hyogo en Japón, el agua con gas mantiene los alimentos en el estómago durante más tiempo, por lo que la sensación de saciedad será más larga.

El plato adecuado

Usar un plato de la mitad del tamaño estándar puede reducir la cantidad que se come en un 30% de media, según un estudio estadounidense de 2016. Utilizar cucharas más pequeñas también podría ayudar, afirman investigadores británicos.