Beber un vaso o más de zumo 100% de frutas naturales al día ha sido relacionado con un aumento de peso en niños y adultos. En estos últimos, se puede engordar hasta 5 kilos al año.

“Un problema fundamental del zumo es la cantidad; consumir fruta de esta manera hace que se ingieran más piezas”, dijo el coautor e investigador líder en nutrición, el doctor Walter Willett, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston.

“Por ejemplo, ¿con qué frecuencia comemos tres naranjas? Sin embargo, un vaso de jugo de naranja equivale aproximadamente a tres unidades que se pueden consumir en uno o dos minutos, y podemos regresar y tomar otro, y eso sumará muchas calorías y provocará un aumento en la glucosa en la sangre”, dijo Willett a la CNN.

La diferencia

Comer una manzana entera, por ejemplo, no aumenta los niveles de azúcar en sangre porque la fructosa, el azúcar que se encuentra naturalmente en las frutas y algunas verduras, se libera lentamente en la sangre. Sin embargo, beber zumo de manzana inunda la sangre con fructosa.

Con el tiempo, demasiada azúcar en la sangre puede provocar resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones crónicas, dicen los expertos.

Debido a las preocupaciones sobre la creciente tasa de obesidad infantil y caries dentales, muchas asociaciones aconsejan a los padres y tutores evitar por completo el zumo en bebés menores de 1 año, limitar la ingesta a 100 gramos al día para niños de 1 a 3 años y solo 170 gramos al día para niños de 4 a 6 años.

"Realmente no hay ninguna razón de salud para tomar zumo en lugar de frutas y verduras enteras a menos que su hijo no pueda tolerar el consumo de alimentos sin triturar", dijo Hannon, director del programa de diabetes pediátrica del Riley Hospital for Children y profesor de genética médica y molecular en la Escuela de la Universidad de Indiana de Medicina.

Los adolescentes y adultos no deben beber más de 225 gramos diarios de zumo 100% natural, según las pautas nutricionales, y el jugo no debe considerarse una forma saludable de saciar la sed.