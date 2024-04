El superalimento que consigue lo mismo que la Viagra

El superalimento que tiene efectos similares a los de la Viagra ha llegado a agotarse en muchos supermercados de Australia a raíz de la información en la que se aseguraba que mejoraba el deseo y la potencia sexual, por lo que es beneficioso para mejorar las relaciones sexuales.

Hablamos de la remolacha, una hortaliza que se puede comer de muchas formas y que tiene amplias propiedades por sus nutrientes, además de la de mejorar el sexo (en hombres y mujeres) similar a lo que hace el famoso medicamento Viagra.

¿Qué tiene de especial este superalimento?

La remolacha, junto con las bayas, nueces y las verduras de hojas verdes, es un superalimento. Contiene niveles por gramo superiores a la media de determinadas vitaminas y minerales. Es particularmente rica en vitamina B y C, minerales, fibra y antioxidantes.

La mayoría de los métodos de cocción no alteran significativamente sus niveles de antioxidantes, sin embargo, la cocción a presión reduce los niveles de carotenoides (un tipo de antioxidante) en comparación con la remolacha cruda.

El procesamiento en cápsulas, polvos, chips o zumo puede afectar la capacidad de la remolacha para actuar como antioxidante. Sin embargo, esto puede variar entre productos, incluso entre diferentes marcas de zumo de remolacha.

La remolacha es un superalimento / Pexels

La remolacha y la Viagra

Se dice que los romanos utilizaban la remolacha y su zumo como afrodisíaco. Existe poca evidencia científica que demuestre que la remolacha mejora la vida sexual. Pero esto no significa que no sea así. Más bien, la gran cantidad de estudios científicos que analizan el efecto de la remolacha no han medido la libido ni otros aspectos de la salud sexual.

Cuando comemos remolacha, tienen lugar reacciones químicas que involucran bacterias y enzimas que transforman el nitrato de la remolacha en nitrito y luego en óxido nítrico. El óxido nítrico ayuda a dilatar (ensanchar) los vasos sanguíneos, mejorando potencialmente la circulación.

Las fuentes más ricas en óxido nítrico dietético que se han probado en estudios clínicos son la remolacha, la rúcula y las espinacas.

También se cree que el óxido nítrico favorece la testosterona en su función de controlar el flujo sanguíneo antes y durante las relaciones sexuales en los hombres.

La capacidad de la remolacha para mejorar el flujo sanguíneo puede beneficiar el sistema circulatorio del corazón y los vasos sanguíneos . Esto puede tener un impacto positivo en la función sexual, teóricamente en hombres y mujeres.

Por lo tanto, es razonable sugerir que podría haber un vínculo entre la remolacha y la preparación para el sexo.

Sin embargo, la remolacha puede ser un tratamiento potencialmente útil para diversos problemas de salud relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación, como el cáncer y la diabetes. La idea es que puedas tomar suplementos de remolacha o comer más remolacha junto con tus medicamentos habituales (en lugar de reemplazarlos).