El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía, como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la contracción muscular, la digestión de alimentos y nutrientes, la eliminación de deshechos a través de la orina y las heces o el funcionamiento del cerebro y los nervios.

Todas estas funciones queman calorías y cuanto más lentos es tu metabolismo más tarda en hacerlo. Pero acelerarlo no es una tarea fácil y existen más mitos que realidades a este respecto.

Lo que más influye en la aceleración del metabolismo es el ejercicio, pero este empujón solo dura mientras lo hacemos y una hora después. Tienes que aprovecharlo recargando energía con elementos saludables. No permitas que el ejercicio te dé la excusa para consumir alimentos y comidas con muchas calorías.

Hay alimentos que benefician al metabolismo

Consumir alimentos como el té verde, la cafeína y chiles picantes no le ayudará a bajar el peso excedente. Algunos de estos alimentos pueden dar un pequeño estímulo a tu metabolismo, pero no será suficiente para que notes grandes diferencias en tu peso.

Por otra parte, un buen descanso por la noche no acelerará tu metabolismo, pero no dormir puede llevarte a aumentar de peso. Las personas que no duermen lo suficiente tienden a consumir más calorías de las que necesitan, quizás para lidiar con el sentimiento de cansancio.

Ten en cuenta que Cuando comes alimentos ricos en proteínas, tu cuerpo gasta entre el 20 y el 30% de la energía que obtiene de esas proteínas solo para procesarlas. En cambio, los carbohidratos requieren solo del 5 al 10% de la energía, y las grasas apenas entre el 0 y el 3%. Es como si tu cuerpo hiciera un esfuerzo extra para descomponer y usar las proteínas.

Pasar mucho tiempo sentado tiene un impacto muy negativo en el metabolismo y en el peso. De entrada, cuando estás sentado quemas menos calorías que cuando estás activo