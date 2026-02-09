Noho Beach Club presenta un menú especial con vistas al mar para celebrar San Valentín en Ibiza

Quienes busquen el plan perfecto para celebrar San Valentín en Ibiza, pueden reservar ya mesa para dos en Noho Ibiza, el beach club que recuerda que el mar se puede disfrutar durante todo el año en la isla blanca.

El espectacular paisaje que envuelve el restaurante, entre sabinas y pinos del parque natural de ses Salines y el horizonte azul del Mediterráneo, convierte a Noho Ibiza en ese lugar especial para días que merecen ser recordados.

Para este 14 de febrero, el beach club eleva su cocina a otro nivel, con una propuesta pensada para conquistar el paladar de los enamorados. Recetas elaboradas con dedicación que veneran el buen producto y se sirven con una presentación cuidada. Gastronomía, música y entorno se dan la mano para convertirse en el telón de fondo de tu cita ideal en el Día de los Enamorados en Ibiza.

Noho Ibiza Beach Club dispone también de su carta habitual, en la que los arroces melosos más tentadores comparten protagonismo con una variedad de pescados frescos, platos de cuchara con toques creativos y cortes de carne para que nadie quede al margen en la mesa. Además, por supuesto, de su selección de sushi para los amantes del sabor oriental.

Reserva ahora y sorprende a tu pareja en vuestro día especial.