«Tal vez la Navidad no viene de una tienda, tal vez la Navidad significa un poco más». Firmado, el Grinch. En una puerta del Hospital Can Misses. Y no es la única en la que el antipático (para algunos) personaje ha estampado su firma. Y es que el ser verde que trata de aguar las fiestas es el protagonista de la decoración navideña de dos de los siete servicios que optan este año a llevarse el premio al espacio mejor ornamentado del área: la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Rehabilitación. En este último tiran de broma para señalar que han escogido al Grinch porque sus pacientes les dicen que acuden a sufrir.

