Una enfermera de Ibiza llora a las puertas del hospital: «La isla me echa»

«La isla me echa». Es la afirmación que hace Sonia, enfermera del servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, a las cámaras de los informativos de Tele5. La joven, residente en Ibiza, fue uno de los rostros con los que la cadena, aprovechando la concentración en contra de la masificación turística, puso voz al sangrante problema de la vivienda en la isla.

La enfermera no puede contener las lágrimas mientras explica su realidad: se marcha de Ibiza porque no puede asumir el coste de tener un hogar. Cambia Ibiza por Ciudad Real. Una decisión que no ha tenido más remedio que tomar, según explica. Y eso que la ibicenca cobra 1.800 euros al mes en 14 pagas, según detallan en el informativo. «Mi madre vive aquí, mis amigas viven aquí, ¿qué hago?», clama la sanitaria, a la que se ve, en las imágenes de recurso, caminando por el exterior del servicio de Urgencias y, en una imagen fija, en pleno trabajo con uno de los pacientes. «No querer irte y tener que irte...», comenta justo antes de que se le rompa la voz y llevarse la mano derecha a los ojos, para evitar que las lágrimas acaben de brotar del todo.

No es el único caso de sanitarios obligados a marcharse de la isla por la imposibilidad de asumir los precios o de tener una estabilidad, ya que la situación les obliga a cambiar constantemente de piso. Paloma, también enfermera de Urgencias del Hospital Can Misses, ofrece su testimonio. Desde su habitación, en su caso.

De Ibiza a Holanda

Paloma explica que en los años que lleva en la isla ha visto «terrazas que se alquilan por mil euros», gente que hace «turnos» para una cama en la que duermen tres personas y hasta «sofás a 1.500 euros». Según explica la voz en off de la pieza sobre la vivienda, que se emitió el viernes a mediodía en el informativo de la principal cadena de Mediaset, en tres años se ha visto obligada a hacer tres mudanzas.

Ella, como Sonia, también planea ya abandonar la isla. Eso sí, su destino está bastante más lejos que Ciudad Real. Está estudiando neerlandés, quiere sacarse el B1 y marcharse a Holanda a vivir y trabajar.

La vivienda ha sido el principal escollo del Área de Salud de Ibiza y Formentera en los últimos años para contratar personal sanitario. De hecho, la puesta en marcha de la unidad de media estancia de Ca na Majora lleva años retrasándose porque se está utilizando como residencia para médicos y enfermeras, tanto para los resfuerzos de verano como para los recién llegados, que la usan hasta que encuentran un alojamiento más definitivo. El área cuenta, además, con una persona que se encarga de ayudar a estos profesionales a encontrar dónde vivir y, además, ha impulsado una campaña en la que pide a los propios pacientes que, si tienen una vivienda en alquiler, se la ofrezcan a los sanitarios que llegan de fuera para formar parte de la plantilla de la sanidad pública de las Pitiusas.