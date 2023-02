El Consell de Ibiza tomará «medidas contundentes» si no hay mejoras en Sa Residència

El Consell de Ibiza está dispuesto a tomar «medidas contundentes y en breve plazo de tiempo» si Colisée Sa Residència no soluciona las deficiencias detectadas en la inspección extraordinaria realizada el pasado 13 de enero. Lo dijo ayer el presidente de la máxima institución insular, Vicent Marí, que no aclaró en qué podrían consistir estas acciones aunque sí dijo que «se abrirá un expediente sancionador» al centro, gestionado por la empresa francesa La Saleta Care S.L.U. Tampoco detalló cuáles son las irregularidades que figuran en «el amplio informe» que se redactó tras «la inspección exhaustiva» de Sa Residència, realizada por los inspectores de los departamentos de Bienestar Social y Ordenación Turística con la ayuda de un técnico de la residencia Cas Serres. «Todavía no podemos decir nada puesto que el expediente está abierto y la empresa puede hacer alegaciones. El informe se puso en conocimiento de Colisée, al que se le concedió quince días hábiles para resolver las irregularidades observadas», explicaron fuentes del Consell.

Marí aseguró que la institución está «en contacto constante» con los responsables de esta residencia privada y está haciendo un seguimiento continuo para comprobar que Sa Residència está aplicando el plan de mejora que afirma haber puesto en marcha. Aunque el presidente del Consell reconoció desconocer si en los últimos días ha habido un aumento de personal, una de las principales demandas de los familiares de los residentes, aseguró que «se comienza a ver una preocupación y un cambio de actitud en la gestión del centro», que confía en que tenga un «reflejo real cuanto antes». En las conversaciones que el Consell ha mantenido con la empresa gestora, ésta ha reconocido «que tiene problemas y que faltan trabajadores», lo que, en palabras de Marí, «no es excusa para no prestar un servicio como se merecen los usuarios». «Colisée tiene muchas residencias en España y en otras partes de Europa, así que creo que tiene recursos suficientes para dotar de personal y de los medios que sean necesarios al centro para revertir esta situación tan lamentable», añadió. Marí también defendió la actuación del Consell ante las negligencias denunciadas por los familiares de los usuarios de Sa Residència. «Hemos reaccionado inmediatamente y estamos encima de esta cuestión con la voluntad de revertirla en breve», insistió. Según la información facilitada por la institución insular, desde que estalló la pandemia el Consell ha realizado cuatro inspecciones a Sa Residència, la del 13 de enero, una en 2021 y dos el año pasado llevadas a cabo el 30 de mayo y el 30 de noviembre. En estas últimas, que se realizaron a raíz de «quejas muy concretas de diversas familias, se detectaron algunas deficiencias que fueron subsanadas enseguida», aseguró la institución. «La persona encargada de la inspección afirma que la situación no era la misma que ahora y que, además, en la última mitad del año 2022 ha habido varios cambios en la dirección del centro», señaló. Ayer, Vicent Marí hizo mención, además, a la auditoría que realizó el Govern a Sa Residència el año pasado, en la que, dijo, «al parecer, se constató que la situación no era tan grave como parece ahora». La auditoría del Govern De esta auditoría y del papel que le corresponde al Govern en este asunto habló con detalle la consellera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago. Lo primero que quiso dejar claro es que, aunque el Ejecutivo balear está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para solventar la situación de Sa Residència, «el único que tiene capacidad de inspeccionar, sancionar y dar órdenes a la empresa que gestiona el centro es el Consell de Ibiza». Asimismo, explicó que «mientras que la residencia esté autorizada por la máxima institución insular, la conselleria balear de Asuntos Sociales no puede rescindir el contrato con Colisée Sa Residència» y reconoció «el problema que supondría recolocar a los 84 usuarios con plazas concertadas» que están allí en el caso hipotético de que se cerraran estas instalaciones. Por otra parte parte, cuando se le preguntó por el contenido de la «auditoría administrativa externa» que su departamento llevó a cabo en 2022 en ésta y en el resto de residencias concertadas de Balears, Santiago contestó que «los resultados definitivos se entregarán al Govern en abril», sin facilitar más detalles. En la misma línea que la responsable de Asuntos Sociales, habló la consellera balear de Salud y Consumo, Patricia Gómez, que insistió en que su departamento «no tiene competencias dentro de la residencias», aunque, añadió «sí se ofrece atención sanitaria a sus usuarios dentro de los centros de salud» y «se han revisado sus historias clínicas». Lo que dice Colisée Colisée Sa Residència, através de un comunicado, aseguró ayer que está poniendo «todos los esfuerzos económicos, humanos y materiales necesarios para restablecer la situación en el centro y asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familiares». Con este fin, afirmó, «ha reforzado el equipo responsable de la organización y coordinación» y está actuando «de acuerdo con las pautas y medidas trasladadas a las administraciones competentes». Asimismo, la dirección de esta residencia privada, ubicada en el municipio de Santa Eulària, señaló que está «en contacto constante con las personas residentes y sus familiares para informar de los avances en el plan de medidas urgentes que se ha diseñado para hacer frente a esta situación puntual». «En este sentido, se han establecido espacios de encuentro y comunicación para escuchar las opiniones y aportaciones de los residentes y sus familias», apuntó el comunicado. Precisamente hoy por la tarde una representación de los familiares de usuarios de Sa Residència se reunirá con el director de Calidad de Colisée, Toni Guerra, para reclamar que se les dé voz en la toma de decisiones de la residencia y para conocer las medidas que se están tomando para solucionar todas las deficiencias detectadas en el centro. 2,1 millones por 84 plazas concertadas Colisée Sa Residència puede percibir hasta 2,18 millones de euros al año por las 84 plazas que tiene concertadas con el Govern. Según explicaron desde la conselleria balear de Asuntos Sociales a EFE Ibiza, el Govern paga a la residencia 71,26 euros por plaza y día, que en parte son sufragados por el usuario con su pensión (suele cubrir 30 % del pago) y el resto procede de las arcas autonómicas. De esta forma, la residencia puede recibir un máximo anual de 2.184.831 euros, en el caso de que todas las plazas estuvieran ocupadas los 365 días del año.