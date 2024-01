Los golpes a las cinco de la mañana alertaron del robo en la Llibreria i papereria Tur Ferrer, en Sant Francesc, Formentera. Los tíos del propietario, Joan Marí Tur, que viven sobre el establecimiento, dieron la voz de alarma: alguien había entrado en el local, situado en la calle de Jaume I, y estaba destrozando la puerta de cristal para robar. El dueño apenas podía creérselo, ¿robar en una librería? Cuando llegó, en apenas diez minutos, se encontró con un enorme agujero en el cristal de la puerta, vidrios por todas partes, un rastro de monedas y el rollo de la caja registradora tirado en suelo.

"Se han llevado el dinero que había para el cambio. Nada más. Estaban aquí el móvil y el ordenador de la empresa y no los han tocado. Supongo que porque se podrían rastrear", comenta Marí Tur mientras varios operarios acaban de cambiar la puerta reventada. El robo se produjo el domingo de madrugada, apenas unas horas antes de que abriera la librería. En la caja, el único dinero que había era el cambio previsto para la jornada dominical, ya que la recaudación del día anterior no estaba ya en el local. Unos 200 euros. "Poquita cosa. Esto no es un banco, es un pequeño negocio", comenta el librero, consciente de que los daños causados durante el robo superarán, y no en poco, la cantidad robada. "Imagino que querían algo de dinero para sus cosas", comenta.

Siguiendo el rastro de monedas

Ni él ni la Guardia Civil de la isla, que acudió tras la llamada de alerta, se cruzaron con el ladrón, que iba completamente cubierto para dificultar su identificación. Marí Tur recalca la "rapidez" con la que actuó el ladrón: "Rompió la puerta, tiró un expositor, cogió el dinero y se fue corriendo". Lo único que saben, por el momento, ya que la Guardia Civil está investigando el caso, es la dirección en la que el caco abandonó la librería, ya que dejó un reguero de monedas y el rollo de la caja, que se cayó de la máquina, desenrollado.

Esta es la primera vez que entran a robar en el establecimiento, explica su propietario, que destaca los asaltos de este estilo que se han producido en las últimas semanas en la isla, algo que comienza a preocupar a los pequeños comerciantes. Tras el suceso, en dueño se plantea instalar cámaras en el interior del local y apuntando justo a la entrada del mismo "como medida disuasoria".

Tras el robo, la jornada del domingo fue larga en la papelería. Además de abrir, como cada fin de semana, y atender a los clientes, tuvo que retirar los cristales rotos de la entrada, colocar unas protecciones para que la gente, especialmente los niños y niñas, no se cortaran, y tratar de quitar todos los pequeños cristalitos que llenaban la tienda: "Con la fuerza de los golpes habían llegado a todos sitios", relata el propietario, que ironiza: "Libro no se ha llevado ninguno. No le interesaban".