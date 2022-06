El Parlament balear pide al Estado que pague el traslado de los residuos de Formentera

El pleno del Parlament balear aprobó ayer con los votos de los grupos parlamentarios menos los de Vox que votó en contra, una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno del Estado a «financiar el coste adicional que implica el tratamiento de los residuos generados en las Balears que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península o a una isla diferente».

