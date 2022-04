Indignación por la negativa de PSOE y UP a que el Estado asuma el traslado de las basuras de Formentera a Ibiza

El conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Mir (MES), y el PP coinciden en criticar y expresar su enfado e indignación por la contradicción que representa que PSOE y Unidas Podemos (UP) hayan tirado abajo una enmienda en el Congreso de los Diputados aprobada por todos los grupos una semana antes en el Senado, para que el Estado asuma el coste del transporte de las basuras entre islas, lo que afecta especialmente a Formentera.

El Govern desembolsa cada año más de un millón de euros a Formentera por este concepto y el objetivo del Ejecutivo balear era que esa cantidad fuera asumida por el Estado en la nueva Ley de Residuos. Eso sí, la Ley estatal de 2011 reconoce que lo hará «en función de la disponibilidad presupuestaria», pero no se compromete.

A pesar de los esfuerzos de Diario de Ibiza para contactar con los representantes socialistas y de UP en el Congreso para que explicaran el sentido de su voto, ayer no fue posible. Incluso los responsables en Formentera de ambos partidos, Rafael Ramírez (PSOE) y Artur Parrón (UP), expresaron su «sorpresa y decepción» por el resultado de la votación y reconocieron que carecían de información para explicar el voto negativo de sus respectivos partidos.

El Govern

El conseller Mir manifestó claramente su enfado por una decisión que no comparte. Recordó que conseguir que el Estado se haga cargo del coste del transporte de los residuos entre islas y especialmente entre Formentera y Ibiza era un objetivo prioritario en el que llevaba trabajando no solo a través de la Ley de Residuos balear, sino también en su acople con la estatal.

Mir manifestó: «Lo que ha ocurrido en el Congreso es lamentable y decepcionante», y detalló que tras meses de negociaciones, que se intensificaron en las últimas semanas a través del senador autonómico Vicenç Vidal, «conseguimos que se aprobara un punto de este artículo en el que se obligaba al Estado a que cada año incluyera en los presupuestos generales una línea finalista en este sentido».

«Quiero ser claro, ha sido una decepción importante para esta conselleria y para los ciudadanos de estas islas, sobre todo de Formentera, ya que significa que no tenemos asegurada esa financiación del Estado por el coste de la insularidad de Formentera». «Pienso que los representantes de estos partidos no han estado a la altura», criticó.

El comunicado del PP fue igual de contundente, con la diferencia de que ponía nombre y apellidos a los diputados del PSOE y de UP de las islas que negaron su voto. Esta formación calificó de «indigno» el voto contrario en el Congreso «de la izquierda balear de Antonia Jover (UP), Lucía Muñoz (UP), Pere Joan Pons (PSOE) y Sofía Hernanz (PSOE) a la enmienda procedente del Senado a la de ley de residuos y suelos contaminados».

Esta enmienda pactada entre el senador popular José Vicente Marí Bosó del PP y Vicenç Vidal, de MES, fue incorporada al articulado de la ley y obligaba al Gobierno del Estado a costear el traslado de los residuos generados en las islas.

Marí Bosó aseguró que lo sucedido en el Congreso «representa un retroceso en el reconocimiento de la insularidad».

En este sentido, lamentó que «dar un paso adelante en el reconocimiento del hecho insular y conseguir estirar el principio de la solidaridad interterritorial en favor de Balears, cuesta mucho».