La naviera de Formentera cumple 25 años
Formentera Lines celebra un cuarto de siglo como la única compañía de cabotaje para transporte de pasajeros nacida y registrada en la isla de Formentera
Formentera Lines, conocida antes como Mediterránea Pitiusa, cumple veinticinco años desde la misma condición que la define en el Registro Marítimo: ser la única naviera española de cabotaje para transporte de pasajeros con domicilio en Formentera. Una posición privilegiada de nacimiento que durante un cuarto de siglo ha ordenado decisiones cotidianas alrededor de un mismo eje: que la conexión Formentera-Ibiza sea, ante todo, un servicio de conexión vecinal para Formentera y los formentereses. La naviera celebra veinticinco años de servicio diario, arraigo local y compromiso con el tejido formenterense.
Sobre estos principios se construyó, por ejemplo, el programa de becas para estudiantes para los jóvenes formentereses que cada mañana cruzan a Ibiza a cursar estudios no disponibles en Formentera. La vinculación con el tejido económico local ha tomado forma a través de varias líneas estables. La colaboración con el Consell Insular de Formentera en el programa Compra a Casa enlaza el transporte marítimo con el comercio minorista de la isla. Los servicios agregados y complementarios de movilidad con empresas locales han permitido que pequeños comercios formenterenses participen directamente del flujo turístico. El patrocinio sostenido de los deportes minoritarios de la isla, así como las campañas y acciones medioambientales, completan un mapa de actuaciones que rara vez ocupa titulares pero que dibuja lo más distintivo de la compañía: que Formentera Lines es parte integral de la isla.
Una compañía hecha desde y para la isla
Formentera Lines es una compañía hecha desde y para la isla, no solo registrada en ella. En este aniversario, Formentera Lines quiere igualmente expresar su agradecimiento a todos los clientes que confían y han confiado en la compañía a lo largo de estos veinticinco años. Y, de manera especial, a todo el equipo profesional -el de hoy y el de ayer- que con su trabajo diario ha hecho posible esta trayectoria. Esta historia es, ante todo, suya. De todos ellos.
Formentera Lines
Teléfono: 971 323 107
Mail: callcenter@formenteralines.com
Web: formenteralines.com
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