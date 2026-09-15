La RFEF mira a la televisión y se olvida de los aficionados

El pasado sábado volvimos a sentir en Ibiza esa incómoda sensación de que, para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), las islas quedan bastante lejos. La UD Ibiza recibió en Can Misses a la UE Sant Andreu en la tercera jornada de Liga, un partido atractivo y con un aliciente añadido: la cercanía con Barcelona podía animar a aficionados cuatribarrados a cruzar el Mediterráneo para acompañar a un recién ascendido que visitaba a uno de los aspirantes de la categoría.

Todo parecía preparado para una buena tarde de fútbol hasta que alguien decidió que las 16.30 horas de un sábado de septiembre era una magnífica idea para jugar en Ibiza. Conviene repartir responsabilidades. Los horarios los establece el Departamento de Competiciones de la RFEF a propuesta del operador televisivo, por lo que las necesidades de la televisión pesan, y mucho, a la hora de colocar los partidos en viernes, sábado, domingo o lunes. Pero que haya una explicación no significa que exista una buena razón. El sábado, a la hora del partido, la estación de Aemet en Ibiza registró temperaturas superiores a los 28 grados. Y a las cuatro y media, con el sol todavía apretando de lo lindo, la sensación en Can Misses era, sencillamente, la de un sopor considerable. El fútbol puede acostumbrarse a mirar primero a la televisión, pero debería recordar de vez en cuando que las gradas están llenas de personas.

En ellas hay niños, personas mayores y aficionados que pagan su entrada o abono para disfrutar de un partido, no para poner a prueba su resistencia al calor. No hace falta esperar a que ocurra una desgracia para entender que determinados horarios, en determinadas ciudades y en determinadas épocas del año, requieren algo más de sentido común.

Y aquí está lo curioso: parece que alguien ha tomado nota. Los dos próximos partidos de la UD Ibiza en Can Misses se jugarán de noche, el 25 de septiembre y el 11 de octubre, ambos a las 21.15 horas. Aunque quizá no hacía falta esperar a que el sofocante calor diese sus últimos coletazos para descubrir que Ibiza, en septiembre, sigue teniendo verano.