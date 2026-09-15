El álbum
Ibiza se asoma a su pasado marinero con una ruta entre juegos y retos
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Ibiza
Cerca de un centenar de personas participaron el sábado 12 de septiembre en la Enjoy Ibiza Day ‘Ruta del Pescador– Gymkhana express y Talleres’, una actividad gratuita que recorrió el centro histórico de Ibiza con juegos, retos y talleres relacionados con la historia y la tradición marinera de la ciudad.
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