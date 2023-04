Un total de 57 candidaturas, siete menos que hace cuatro años, concurrirán el próximo 28 de mayo a las elecciones autonómicas y municipales en las Pitiusas. En total, 16 formaciones políticas en solitario o en coalición optan a acceder a las instituciones de Ibiza y Formentera. Desaparecen del mapa Compromís per Sant Josep, que ahora se denomina Per Balears; y Proposta per Eivissa, que se disuelve en El Pi y Per Balears; y aparecen el Partido Libertario en Formentera, Sa Veu des Poble y la Agrupación de Electores de Sant Joan de Labritja (Santi).

Sólo PP, PSOE y Vox presentan una candidatura al Parlament, los dos consells y todos los municipios de la isla. Unidas Podemos concurre también a todas las instituciones, salvo al Parlament balear por la circunscripción de Formentera para evitar la división del voto de la izquierda. En el Consell de Formentera, Podemos concurre sin la alianza con Esquerra Unida. Salvo en Formentera, en 2019 Ciudadanos presentó candidatura a todas las instituciones. Ahora, tal como adelantó este diario, el partido naranja se deshincha y sólo optará al Parlament, Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni. En Sant Joan, el líder de Ciudadanos en Eivissa, Javier Torres encabeza la candidatura de Sa Veu des Poble. Las mismas nueve candidaturas que en 2019, aunque algunas con nombres distintos, se presentan al Parlament balear por la circunscripción de Ibiza. En el caso de Formentera, ahora se suma Vox a Sa Unió (la coalición del PP y Compromís), el Partido Animalista (Pacma) y la alianza preelectoral de Gent per Formentera con el PSOE. Ocho candidaturas al Consell de Ibiza También las mismas ocho candidaturas de hace cuatro años, algunas con sus nuevas denominaciones como Per Balears o la coalición de EPIC y El Pi, optan a entrar en el Consell de Ibiza. El candidato del PP, Vicent Marí, se enfrenta al del PSOE, Josep Marí Ribas, que sustituye a Vicent Torres. El ex concejal de Santa Eulària Oscar Rodríguez, de Esquerra Unida, es el cabeza de lista de Unidas Podemos, mientras que Javier Torres repite como número uno de Ciudadanos. Vox apuesta por obtener por primera vez representación con el exconcejal del PP de Vila Jaime Díaz de Entresotos al frente de la candidatura. En cuanto a las municipales, un total de ocho candidaturas optan a la alcaldía de Vila, las mismas que hace cuatro años. El PP trata de apartar a Rafa Ruiz, el candidato socialista, de la alcaldía con la renovada lista que encabeza Rafa Triguero. Antonio Villalonga, que encabeza la nueva coalición entre EPIC y El Pi, intentará recuperar el escaño perdido hace cuatro años, lo mismo que Joan Ribas, que repite como número uno de Ara Eivissa. En Sant Josep, donde hace cuatro años, concurrieron el mayor número de propuestas, con un total de nueve, ahora se presentan seis candidaturas: PSOE (Ángel Luis Guerrero como candidato), PP (Vicent Roig), Unidas Podemos (Mónica Fernández) , Ara Eivissa (Josep Antoni Prats), Per Balears (Paquita Ribas) y Vox (Araceli Colomar, que releva a Pino Vidal). Desaparece Alternativa Insular, que se integra con el PP, Ciudadanos y EPIC. También se produce una drástica reducción de propuestas electorales en Santa Eulària, la que tiene menos, con cuatro (PP, PSOE, Unidas Podemos y Vox), la mitad que hace cuatro años. Carmen Ferrer, Ramon Roca, Alvaro de la Fuente y Paula Salsoso, respectivamente, se disputan la alcaldía. En el feudo incontestable del PP, los partidos minoritarios, como Ara Eivissa, Ciudadanos, EPIC o Proposta per Eivissa han optado por la retirada, o bien no han sido capaces de reunir a suficientes personas para crear una lista, y no han presentado candidatura. Por su parte, seis candidaturas optan a la alcaldía de Sant Antoni: PP (Marcos Serra), PSOE (Antonio Lorenzo), El Pi (Joan Torres, que repite), Ciudadanos (Olivia del Cura), Unidas Podemos (Ángeles Roselló) y Vox (Esther Fernández). Son dos candidaturas menos que hace cuatro años tras la desaparición de EPIC (ahora se ha aliado con El Pi) y Ara Eivissa. La disputa de la derecha en Sant Joan En Sant Joan se han levantado muchas expectativas con la crisis y la escisión que padece el PP. Tras 24 años de incontestables mayorías absolutas de Antoni Marí Carraca, su sustituta, Tania Marí, se enfrenta a la división del voto del centro derecha. La irrupción de Sa Veu des Poble, con Javier Torres al frente, y, sobre todo, la inesperada formación en tiempo récord de la Agrupación de Electores de Sant Joan de Labritja (Santi) que encabeza el ex senador del PP Santi Marí amenazan la hegemonía del PP. Todo apunta a que Tania Marí tendrá la obligación de pactar con las dos nuevas fuerzas políticas, incluido su excompañero de partido y gobierno en el Ayuntamiento para ser alcaldesa. Además, Vox, que también se presenta, dividirá aún más el voto de la derecha. El PSOE (Javier Marí) y Unidas Podemos (María Anorte) completan las candidaturas del Ayuntamiento de Sant Joan, aunque poco juega en este caso la izquierda. De hecho, Santi Marí lleva en sus listas a personas vinculadas con el PSOE como su número 2, Vanessa Cabrera.