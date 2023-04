Ciudadanos se deshincha y no presenta listas en Sant Josep y Santa Eulària

El partido Ciudadanos (Cs), socio de gobierno del PP en el Consell, se deshincha también en Ibiza y pierde cada vez más fuerza. Si hace cuatro años, en pleno apogeo de la formación naranja, Ciudadanos presentó candidatura en el Parlament balear, el Consell y los cinco ayuntamientos de la isla, ahora renuncia a hacerlo en Sant Josep, donde hace cuatro años obtuvo dos concejales, y Santa Eulària. Tampoco opta a la alcaldía de Sant Joan con una candidatura propia si no que lo hace con el nuevo partido Sa Veu des Poble, fundado por exmilitantes y excargos públicos del PP, entre otros.

De los siete representantes públicos que salieron elegidos en las urnas en mayo de 2019, sólo quedan el vicepresidente segundo del Consell y coordinador insular de Cs en Ibiza, Javier Torres, y el portavoz del grupo Cs en Vila, José Luis Rodríguez Poblador. Ahora, Torres encabezará de nuevo la candidatura de Cs al Consell de Ibiza y a la alcaldía de Sant Joan, mientras que Rodríguez, por la falta de efectivos del partido, liderará la lista de Vila y también la del Parlament balear.

Por el camino se han quedado el concejal de Vila, Roberto Algaba, que fue también director insular de Transportes (Torres le destituyó por sorpresa el pasado mes de agosto), y el portavoz de Cs en Sant Josep y director insular de Transparencia, Dani Becerra. Ambos comunicaron a finales de 2021 a la dirección del partido en Ibiza que no iban a concurrir de nuevo a las elecciones.

El concejal de Cs en Sant Antoni, José Ramón Martín, se desmarcó mucho antes de la dirección insular y regional del partido tras denunciar «la falta de democracia interna, la dedocracia», según dijo a finales de 2020, en la elección de los cargos orgánicos de la formación. Martín ha ido por libre la mayor parte del mandato.

Por su parte, el diputado por Ibiza Maxo Benalal fue expulsado del partido por organizar un golpe para derrocar como portavoz del grupo parlamentario a la actual líder del partido naranja, Patricia Guasp. Benalal se negó a devolver el acta de diputado, por lo que desde septiembre de 2021, cuando fue expulsado del grupo, el partido perdió a su representante de Ibiza en la Cámara balear.

Sin candidatos en Sant Josep

La concejala de Cs en Sant Josep, Eva Ruiz, la número dos de la lista del partido hace cuatro años, ha declinado formar parte de ninguna otra lista de Cs, ni siquiera en los llamados puestos de relleno. En este caso, Ruiz no se desvincula del partido y justifica su negativa a encabezar la candidatura de Ciudadanos en Sant Josep a motivos profesionales.

Dedicada al turismo, Ruiz afirma que es «muy complicado» compatibilizar su trabajo con la política. «Se necesita una flexibilidad de horario de la que no dispongo. No puedo ir de candidata y más ahora que, tal y como está el partido, se necesita mucho empuje», justifica Ruiz, que agrega que «no es lo mismo ir de número de dos de la lista [como hace cuatro años] que hacerlo de uno». También afirma que ha declinado ir en otra lista que no sea la de Sant Josep. «No va conmigo», indica. En todo caso, Ruiz señala que su experiencia de estos cuatro años en la política local ha sido «muy buena». «Me ha encantado», añade.

Las otras personas que están al frente de la agrupación local de Ciudadanos en Sant Josep también declinaron encabezar la candidatura municipal.

En Sant Antoni, Olivia del Cura optará a la alcaldía al frente de la candidatura de Sant Antoni. A su vez, esta ocupará el número dos de la candidatura del partido al Consell, lo que denota que actualmente el partido pivota en torno a Torres, Rodríguez y Del Cura. En noviembre del año pasado, cuando se anunció que los tres iban a ser cabeza de lista, el partido afirmó que presentarían otra vez candidaturas en todos los ayuntamientos.