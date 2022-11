Javier Torres, candidato a la alcaldía por Sa Veu des Poble: «Sant Joan se ha cansado de las mayorías del PP»

El coordinador de Ciudadanos en Ibiza, Javier Torres, afirma que los ciudadanos de Sant Joan «se han cansado de las mayorías absolutas del PP» en este municipio y «el sentir general es que hay muchas ganas de cambio». «No es que seamos optimistas, es que hay opciones reales y estamos convencidos de que habrá un cambio en el municipio», recalca.

Con estas palabras, el también vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, afronta su nuevo reto político: la alcaldía de Sant Joan tras el pacto preelectoral alcanzado entre Ciudadanos y Sa Veu des Poble, el nuevo partido del municipio que ha surgido en Sant Miquel a partir de una escisión del PP y al que se han sumado personas de otros partidos, como el exsocialista José Luis Rodríguez, su secretario general, e independientes. A todos ellos les une un objetivo: derribar la hegemonía del PP, al menos impedir que gobiernen una vez más en mayoría y ser la llave de un nuevo gobierno.

La marca Sa Veu des Poble será la principal en los carteles, aunque también aparecerá la de Ciudadanos. La lista estará integrada por miembros de los dos partidos e independientes. «Se ha formado un equipo de gente muy buena. Se verá cuando se conozcan los nombres», indica Torres, que insiste en que ahora se da «una oportunidad idónea» para dar un vuelo político en Sant Joan.

Parálisis política en Sant Joan

Criado en Sant Llorenç, Torres tiene también familia en Sant Miquel. «Toda mi familia es del municipio», apunta, al tiempo que lanza una dura crítica al gobierno municipal del PP, su socio de gobierno en el Consell. «Vemos mucha falta de ideas y proyectos y no se da respuesta a las necesidades de los vecinos, sobre todo en las últimas dos legislaturas. Se ha vivido de rentas del pasado y el Ayuntamiento se ha instalado en una situación de parálisis importante, con ejecuciones del presupuesto inaceptablemente bajas. Es urgente un cambio de aires», indica.

El PP ya trató infructuosamente de desactivar Sa Veu des Poble. Su alianza electoral con su socio de gobierno en el Consell y Sant Antoni supone un nuevo golpe. Torres afirma que este pacto no va a afectar a la estabilidad del gobierno del Consell. «Tengo una buena relación con el presidente. Estamos para trabajar hasta el último día. La gente no entendería otra cosa», apunta.

La alianza con Sa Veu des Poble también supone para Ciudadanos, cuya marca política está en caída libre, un pequeño caladero de votos para mantener su representación en el Consell. En todo caso, Torres afirma que las encuestas de Ciudadanos, previas al acuerdo con el nuevo partido político de Sant Joan, apuntan que es «muy posible que se pueda repetir, y con un poco de margen». Pero «lógicamente», admite, la nueva coalición «puede atraer más votos» hacia la candidatura naranja del Consell.

Así, aunque Ciudadanos concurrirá al Consell sólo con su marca, sin coalición alguna, no se descarta que en su lista se puedan integrar personas de Sa Veu des Poble, según Torres, que recuerda que en el mandato de 2011 a 2015 el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, también fue vicepresidente del Consell. «Podría ser muy positivo que se repitiera [pero con él], con la diferencia de que no sería uno más en el equipo del Consell, si no decisivo, como en esta legislatura», afirma el líder de Ciudadanos en Ibiza.

Duras críticas del PP

Las críticas de Torres a la gestión de los populares en Sant Joan no han sentado nada bien al PP, su socio de gobierno en el Consell. El presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó recomienda al candidato a la alcaldía por Sa Veu des Poble que sea «un poco humilde» y no trate de «enmendar la plana» a los votantes del PP de Sant Joan. «Si llevan confiando tan mayoritariamente, durante tantos años, en el PP no creo que piensen que este partido no les arregla los problemas, sino que se los arregla y bien. Conviene ser humildes y mirar de no criticar a los votantes cuando se expresan con tanta rotundidad. Yo no me atrevería a hacerlo», afirma Marí Bosó en respuesta a las críticas de Torres sobre la parálisis del gobierno de San Joan.

Marí Bosó asegura que él sí respeta a Torres, que es «compañero de gobierno [en el Consell] y una persona con sentido común». Dicho esto, el líder insular del PP apunta, en una dura crítica a los dos partidos que se han aliado para pescar votos en el territorio del PP de Sant Joan, que le parece «raro» que «el cambalache de Sa Veu des Poble acabe en Ciudadanos, que al fin y al cabo es un partido un poco residual».

El presidente del PP también subraya que su partido es en realidad el que representa «el centro político en Sant Joan», como evidencia el hecho, dice, de que en las pasadas elecciones obtuviera 10 de los 13 concejales. «Igual en el Consell, donde obtuvimos seis de siete [del centro derecha]. Es bastante evidente», resaltó.