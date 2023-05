Marcos Serra se libra de ataduras en Sant Antoni

«Alegría» y «responsabilidad» fueron las dos primeras palabras que salieron de la boca del alcalde Marcos Serra según fueron han ido apareciendo los resultados de las elecciones municipales. Su partido, el PP, ha arrollado como en el resto de Ibiza, con una mayoría absolutísima y superando el hito de los 4.000 votos. Unos resultados que tanto él como el cabeza de lista del PSOE, Antonio Lorenzo, y la candidata de Unidas Podemos, Angie Roselló, han calificado como «sorprendentes», no tanto por la victoria del PP, sino por su amplitud.

El PP ha obtenido 12 concejales, tres más que en 2019; el PSOE 7, uno menos que hace cuatro años; Unidas Podemos uno, uno menos, y Vox entra con uno. El Pi y su líder Joan Torres se quedan fuera del Ayuntamiento y Ciudadanos, que había retuirado su candidatura, lógicamente también.

«Estamos muy contentos porque creo que al final los vecinos de Sant Antoni han reconocido el trabajo que hemos hecho en estos cuatro años. La primera vez que entras votan a una expectativa, pero ahora han votado a una labor y por eso teníamos mucha presión», ha destacado Serra.

El renovado alcalde ha valorado que «por fin» se han librado de las ataduras que han tenido en este convulso mandato con el pacto con El Pi y Cs que terminó por romperse. «Ya no dependemos de nadie y podemos gobernar con tranquilidad y mirando por Sant Antoni. Tenemos cuatro años para culminar todo el trabajo que hemos comenzado y devolver a los ciudadanos con hechos la confianza que han depositado en nosotros».

La oposición

Por su parte, Antonio Lorenzo no ha ocultado la decepción de la debacle socialista en el municipio: «Hemos sido arrastrados por la ola que ha arrasado en todas partes». «Me choca el resultado después de lo que ha pasado esta legislatura en Sant Antoni, pero seguiremos en la oposición. Sabemos hacerlo y prometemos una oposición seria, constructiva y dura, para luchar por los ciudadanos de Sant Antoni, especialmente por los de los barrios olvidados y el núcleo urbano».

«No esperábamos este resultado -ha dicho por su parte la cabeza de lista de Unidas Podemos, Angie Roselló- esperábamos al menos mantener los dos concejales, pero sobre todo no entendemos una victoria tan amplia del PP. Tenemos que hacer autocrítica, porque no hemos llegado a los ciudadanos o nuestro mensaje no ha calado. Seguiremos insistiendo con la vivienda y el cambio en el modelo turístico».