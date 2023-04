El Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) publicó ayer todas las candidaturas a las elecciones municipales en Ibiza y Formentera. Un total de 57 candidaturas, siete menos que hace cuatro años, concurrirán el próximo 28 de mayo a las elecciones autonómicas y municipales en las Pitiusas.

En total, 16 formaciones políticas en solitario o en coalición optan a acceder a las instituciones de Ibiza y Formentera. Desaparecen del mapa Compromís per Sant Josep, que ahora se denomina Per Balears, y Proposta per Eivissa, que se disuelve en El Pi y Per Balears. Y aparecen el Partido Libertario en Formentera, Sa Veu des Poble y la Agrupación de Electores de Sant Joan de Labritja (Santi).