Josep Marí Ribas 'Agustinet', candidato del PSOE al Consell de Ibiza: «No se saca más de Mallorca chillando o haciendo ‘ucs’»

El instituto Santa Maria fue el primer vínculo de Josep Marí Ribas Agustinet (candidato del PSOE al Consell de Ibiza) con Vila. Por eso lo escoge para la foto. El presidente de la Federación Socialista de Ibiza recuerda que bajaba de Sant Josep «aún de noche», iba a clase, comía en el Bar San Juan y se marchaba «ya de noche». «Los de pueblo vivíamos el instituto de una forma muy diferente a los de Vila», apunta Agustinet, convencido de que ganará el Consell.

EN CORTO ¿Ha alquilado alguna vez piso turístico? No, no no... Nunca. ¿Quién es su personaje favorito? Algún escritor o cineasta. Coppola o González Iñárritu. No soy mitómano. ¿Compra por internet? No tengo costumbre, no. Está leyendo... Lo último ha sido ‘Llagas de sal’, de Javier Serapio, que me ha encantado. y ‘Patria’, de Aramburu me impactó mucho ¿Es forofo de algún equipo? Lo era, soy entrenador titulado, pero me ha decepcionado un poco el mundo del fútbol. Soy del Madrid. ¿Utiliza transporte público? No mucho, en Eivissa no hay buen servicio. Fuera de la isla, sí, bastante. ¿Cuándo y dónde fue su última juerga? Supongo que alguna comida con amigos de las que se alargan. Pero no he sido de juergas ni borracheras.

¿Cuánto tiempo hace que sueña con presidir el Consell?

No mucho, la verdad es que acepté la oferta del partido. Se planteó la posibilidad y dije que sí a este encargo, pero no me lo había planteado. Ser alcalde de Sant Josep, sí, lo reconozco, pero el Consell no era una determinación personal. Estoy muy ilusionado.

¿Hubiera preferido ser cabeza de lista a otra institución?

¡No! En Sant Josep ya tocaba dar paso a otra gente y ya hacía cuentas de no presentarme. Al Consell no estaba preparado desde hace tiempo, ha sido algo de estos dos últimos años. Me veo con fuerzas, conocimiento y experiencia para el trabajo.

¿Está diciendo que usted, tras su paso por el Govern, sí conoce cómo funcionan en Mallorca?

Sí, y eso nos irá bien. Desde Ibiza hay que reivindicar mucho lo que nos toca, pero también trabajar mucho con el Govern. La queja porque sí, no sirve. Hay que hacerla con pruebas e insistiendo. Hay problemas en Ibiza cuya solución depende de la relación con el Govern.

¿Ha pensado pedirles a políticos menorquines un curso sobre cómo conseguirlo todo de Mallorca?

Sí, he aprendido algunas cosas de esto. Conozco cómo funcionan las otras islas. Y los ministerios de Madrid, al menos los que afectaban a mi conselleria. Eso te da un conocimiento importante.

Le preguntaba por Menorca.

Llevan muchos años haciendo lo que decía, consiguiendo cosas, pero no por chillar más ni por hacer ucs ni dando golpes sobre la mesa.

Dígame en un porcentaje las posibilidades que tiene de presidir el Consell de Ibiza.

Confío en tener votos suficientes para una mayoría. Si no solos, con partidos de la izquierda. Es muy posible un gobierno progresista, si la gente no se queda en su casa, la abstención es algo que me da miedo. Un gobierno que presidiría yo.

¿La presidencia sería negociable?

De ninguna forma. Somos el partido hegemónico en la izquierda.

No me ha dicho un porcentaje.

No quiero decir un porcentaje. Creo que hay muchas posibilidades, pero no sé qué porcentaje sería.

Si gana, ¿acabará la legislatura o los cantos de sirena harán que se marche antes de que acabe, como ha hecho en Sant Josep?

[Ríe] No tengo ninguna intención de irme a otro sitio que no sea el Consell porque tendremos la presidencia y eso exige dedicación exclusiva y absoluta al 200%.

¿Y si le ofrecen un ministerio?

No creo que me ofrezcan, pero no me iría.

¿Y otra conselleria balear?

No, tampoco, quiero estar en el Consell de Ibiza. Sin duda.

Si pierde, ¿se quedará en la oposición o tiene otros caminos?

Mi intención es quedarme en el Consell y trabajar en la oposición.

Tanto si gana como si no, ¿tiene ganas de discutir con Vicent Marí?

Sí, tengo muchas ganas. Me parece una persona muy diferente a mí. Aunque en algunas cosas quiera parecer progresista es tremendamente conservador, con todos los tics de la derecha de Ibiza, del PP de siempre, y tengo ganas de confrontar políticas diferentes a las suyas. Nos llevamos bien y hemos compartido muchos ratos y problemas de la política municipal. Es una persona entendida en política y le gusta, pero nuestros idearios son totalmente diferentes. Creo en lo público, que es lo que ayuda a la gente que lo necesita, y él no.

Ibiza, año 2040. ¿Cómo se la imagina?

Pues no con mucha más gente que ahora. Si no ponemos límites ahora, nos disparamos. En todo. Hay que hacerlo de forma serena y tranquila, sin alarmas. Los turistas deben ir a los hoteles y las casas deben ser para que viva la gente. Las casas no deberían ser pequeños hoteles. Hay que invertir mucho. Tenemos la isla cubierta en lo básico, nos falta controlar el crecimiento. Imagino una Ibiza en la que mis nietos puedan vivir tan bien como ahora.

Eso depende no sólo de los políticos sino de la gente que hace negocio con el alquiler turístico.

Sí. Lo permite el mercado libre. La gente se queja, pero contribuye a este problema. No digo que esté bien...

Es que está mal, ¿no?

Bueno, sí. Igual que vender un piso muy caro. Si eres propietario y uno te paga más se lo vendes a ése, porque esto no está controlado. Es la economía de mercado, que unos defienden y en la que debería haber más cosas reguladas. Como limitar el precio del alquiler o tener vivienda para hacerle competencia al mercado libre.

Explíqueme cómo es posible que un partido que hace bandera del feminismo sea el que menos mujeres cabezas de lista lleva en Ibiza.

Es difícil de explicar y no lo llevo nada bien. Como secretario general me hubiera gustado que hubiera más mujeres cabeza de lista. Esto demuestra que son necesarias más que nunca las políticas de igualdad. No sirve de justificación, pero todas nuestras listas son cremallera. Aún cuesta dar algunos pasos. Otras veces hemos tenido más mujeres y esta vez que, salvo Pilar Costa al Parlament, todos los demás cabeza de lista somos hombres. No me gusta.

Dicen los tótems de igualdad que para que las mujeres den un paso adelante hay hombres que deben dar un paso atrás. ¿No se planteó?

Sí que se planteó, pero por circunstancias y porque las listas había que cerrarlas se dio así. Pero no estoy satisfecho con el resultado.

¿Ha pensado en dejar la política?

¡Algún día la dejaré! Hasta el momento no me lo he planteado, pero son etapas vitales. Estuve muchos años trabajando en una empresa, llevo desde los 15 años trabajando y conseguí una buena carrera profesional hasta que me gustó la política, donde he hecho bastantes cosas. Pero todo acaba.

Su empresa era un banco. Contentitos nos tienen...

Los bancos de antes no son los de ahora. Eran muy diferentes. Empecé de botones y acabé de director de la central. Antes había más relación con los clientes, había más implicación, una parte emocional y personal. Ahora somos números. Ahora no volvería a trabajar en un banco, no me sentiría cómodo. Si me retiro de la política haré otras cosas. Aprender, leer y escribir.

¿Escribe?

No tengo mucho tiempo, pero sí. Me gusta. No novelas, pero me gustaría escribir sobre las pequeñas historias de Sant Josep. De la gente. De mi familia. Del día a día de la gente de la isla en la posguerra. Porque lo que nos pasa ahora creo que viene de allí. Cuando llegó el dinero la gente abrió los brazos, sin control. Lo pasaron tan mal, que había muchas ganas de prosperar.

¿Le han pasado muchos currículums familiares y amigos por si gana?

No. Ninguno. Tengo muy buenos amigos y muchos familiares, pero nadie de mi entorno me ha pedido nada.