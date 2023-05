Vox duplica sus apoyos pero no será decisivo en Ibiza

La ultraderecha mete la cabeza en el Consell de Ibiza y en todos los ayuntamientos excepto Sant Joan. El espacio a la derecha del PP, que durante cuatro décadas y media permanecía baldío gracias a la habilidad de los populares para agrupar todo el voto conservador, se ha deshilachado lo suficiente como para que Vox haya podido consolidar su propuesta en la isla.

Con los datos en la mano, los resultados son muy buenos: duplican sus votos, aumentan su presencia en Sant Josep, entran sólidamente en Vila y logran entrar también en el Consell. No obstante, durante toda la noche electoral fue imposible encontrar el más mínimo signo de euforia en la sede del partido ultra. De hecho, cuando empezó el recuento de votos, la sede del partido en Vila seguía cerrada a cal y canto y no se abrió hasta un rato más tarde -«es que todo el mundo está de interventor en las mesas» comentó la encargada de comunicación- y hasta la 22.30 horas, en la sede de Vox solo hubo cinco personas: la cabeza de lista al Parlament por Ibiza y presidenta del partido en Balears, Patricia de las Heras, su pareja, su hija recién nacida, la encargada de comunicación del partido y este periodista.

Cuando llegaron algunos simpatizantes -no muchos, a medianoche apenas si superaban la docena de personas- el ambiente tampoco era eufórico. ¿Sensación agridulce al no poder ser decisivos en las instituciones pitiusas? Patricia de las Heras, portavoz y única política autorizada a hacer declaraciones, lo negaba: «Los resultados han sido magníficos. Ha sido un crecimiento espectacular, muy grande. A nivel de porcentaje, somos el partido que más ha crecido. Sabor dulce total».

De las Heras realiza estas manifestaciones casi a medianoche, cuando ya todos los resultados se han conocido, y tras dar de mamar a su bebé. Confiesa estar exhausta después de estar todo el día «yendo de colegio en colegio», y se pasa la noche electoral enviando mensajes de whatsapp a compañeros de partido para felicitarles por sus resultados: «¡Entramos en Menorca!», exclama ilusionada, y valora también los resultados en lugares como Palma, Alcúdia y Marratxí. Los resultados en Ibiza, en cambio, parecen generar menos entusiasmo: «Era el crecimiento que esperábamos», admite, «lo que me ha sorprendido son los buenos resultados del PP».

Avanzada la noche, van llegando algunos cargos y simpatizantes, como la cabeza de lista en Sant Josep, Araceli Colomar, y la concejal saliente, Pino Vidal, quien expresa su satisfacción por el vuelco político en Sant Josep: «¡¡Que se joda Gelu [Ángel Luís Guerrero, alcalde de Sant Josep] y que se vuelva al taxi!!».

Contra las políticas de izquierda

Pasadas las 23 horas, llegan algunos simpatizantes más y, entre ellos, el cabeza de lista por Vila, Héctor Delgado. Se confirman los buenos resultados para la extrema derecha y se consolida la marea azul en Balears, incluida Ibiza y Formentera. Patricia de las Heras será diputada y su voto, con el de sus compañeros, será decisivo para hacer presidenta a Marga Prohens. De las Heras, sin embargo, no se ve como consellera en el Govern: «Cuando nos sentemos a negociar con el PP veremos qué fuerza tenemos. Nosotros no nos movemos por los asientos sino por las políticas, y lo que queremos es expulsar a las políticas de izquierdas del Govern balear», y sobre el pacto con el PP, señala: «Hasta ahora nuestro pacto es solo con nuestros votantes y no los vamos a defraudar. No vamos a regalar nuestro voto, pero le tendemos la mano al PP para sacar a la izquierda de las instituciones».

Finalmente, los periodistas reclamamos que haya un brindis para poder hacer una foto, y acceden. Sacan una botella de sidra -nada de cava catalán-, De las Heras descorcha la botella ante las cámaras y, en el momento de brindar, lo hace por «sacar a las izquierdas del gobierno» antes de prorrumpir un vehemente «¡¡Viva España!!».