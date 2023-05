La derecha logra conquistar Formentera y Vicent Marí retiene el Consell de Ibiza

La izquierda ha gobernado el Consell de Formentera desde que se creó en 2007 hasta ahora, cuando la derecha ha ganado por primera vez las elecciones. En el caso de la institución insular de Ibiza la izquierda se ha alternado, mandato tras mandato, con la derecha: desde 1999, ni el PP ni el PSOE con sus socios habían conseguido mantenerse en el gobierno del Consell de las Pitiusas (hasta 2007 era común para las dos islas) y después de Ibiza durante dos mandatos seguidos. Vicent Marí ha roto esta monótona alternancia y ha conseguido retener la presidencia cuatro años más.

El año clave para la izquierda de las islas fue 1996, cuando la joven abogada Pilar Costa hizo historia al ganar el escaño como candidata independiente de la Agrupación de Electores Ibiza y Formentera al Senado, gracias a que por primera vez todos los partidos progresistas se unen en torno al PSOE frente a la derecha, que había gobernado el Consell Insular pitiuso durante 20 años. Pilar Costa vuelve a protagonizar un hito histórico en 1999, al convertirse en la primera mujer presidenta del Consell, al frente además del primer gobierno de izquierdas de la institución. Desde entonces, invariablemente, el PSOE y sus socios se han alternado con el PP cada cuatro años. Costa ha encabezado la candidatura del PSOE al Parlament balear por Ibiza.

Vila, el bastión de la izquierda hasta anoche

Frente a esta tendencia pendular en el Consell ibicenco, el Ayuntamiento de Ibiza se erigió como el bastión de la izquierda en la isla (hasta el vuelco de anoche), aunque hasta 1999 sólo había ganado en 1987. Desde 1999, cuando todos los partidos de izquierda (PSOE, IU, Els Verds, ENE y ERC) agrupados en la candidatura del Pacte logran imponerse al PP por un escaño, los socialistas solo habían perdido la alcaldía en 2011. Una victoria, la del PP, que luego se tornó amarga, pues el mandato estuvo marcado por el caso Prensa Pitiusa y una profunda crisis que cristalizó en la sucesión de tres alcaldesas distintas: Marienna Sánchez-Jáuregui, Pilar Marí y Virginia Marí. El caso Prensa Pitiusa estalló por la financiación irregular de este grupo empresarial con publicidad inexistente, y se cobró en 2013 la dimisión de Sánchez-Jáuregui, que antes de que la expulsara su partido, se dio de baja como militante pero decidió conservar su escaño. Su sucesora, Pilar Marí, dimitió un año después, en medio de una bronca interna tanto en el seno del equipo de gobierno como con el PP de Ibiza y Balears. El PSOE, en coalición con sus socios, se hizo con la alcaldía de Ibiza en tres elecciones consecutivas (1999, 2003 y 2007) y, tras el accidentado gobierno popular entre 2011 y 2015, la recuperó en 2015 y la mantuvo en 2019. Anoche, el PP acabó con el gobierno socialista.

1999. La unión de la izquierda logra desbancar a la derecha por primera vez en 20 años El Pacto, formado por el PSOE, IU, Els Verds, ERC y ENE, se hizo con el Consell de Eivissa y Formentera en 1999. El hito histórico fue doble, pues no sólo se formó el primer gobierno de izquierdas de la institución, sino que la presidenta fue, por primera vez, una mujer, Pilar Costa. La coalición progresista también logró la alcaldía de Eivissa, con Xico Tarrés al frente. Desde 1979, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales de la actual democracia, la derecha había gobernado ambas instituciones. Un total de 20 años de dominio ininterrumpido.

La evolución histórica del voto al Consell y al Ayuntamiento de Ibiza muestra un avance paulatino de la izquierda entre el electorado, después de una larga etapa dominada por la derecha, que en 1983 se beneficia de la desintegración del centro de UCD. El año 1999 es el del cambio político tanto en el Consell como en el Ayuntamiento, de la mano de la coalición del PSOE con otros partidos progresistas. Otros años claves para la izquierda ibicenca fueron 2007, cuando logra la alcaldía de Sant Josep después de 28 años de mayoría conservadora ininterrumpida, y 2015, cuando el PSOE pacta el gobierno con Reinicia y PI y desbanca a la derecha. Este año, 2015, está marcado en la memoria de los socialistas ibicencos, pues el PSOE logró tres de las cinco alcaldías de la isla gracias a los pactos con otros partidos: recuperó Vila -tras el paréntesis de cuatro años horribilis del PP- y Sant Josep (que había perdido en noviembre de 2011 por una moción de censura), y por primera vez consiguió el gobierno de Sant Antoni. El PSOE ha retenido las alcaldías de Vila y Sant Josep desde 2015, no así la de Sant Antoni, donde el PP necesitó pactar con Ciudadanos y El Pi para conseguir mayoría. Un mandato que acabó igual que había terminado el anterior, con el alcalde en precaria minoría debido a que el concejal que le había dado la llave del gobierno, Joan Torres, del Pi, provocó una crisis que acabó con su paso a la oposición.

El PP dio anoche un vuelco al tablero electoral como en 2011, pero ahora también suma Formentera

No obstante, la derecha mantiene un marcado liderazgo histórico en la isla de Ibiza, agrupada en torno a una única opción (primero AP y después el PP), pues no baja del 44% de los votos (con el récord del 52% de 1987) hasta 2015, cuando toca su suelo electoral, con un 34% de los sufragios. En 2019 recupera respaldo electoral, aunque sin alcanzar sus niveles previos, pues se queda en un 39,4% que no es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta y le obliga a pactar con el conseller de Ciudadanos.

El único año en el que el PSOE, en coalición con sus socios (Ibiza pel Canvi), ha ganado unas elecciones al Consell al PP fue 2007, por tan solo una décima: en Ibiza, PSOE-ExC logró el 46,8% de los votos y el PP el 46,7%. Fue el año en que se creó el Consell de Formentera, isla donde el PSOE ha sido la tercera fuerza desde entonces: a la cabeza se ha mantenido GxF y en segundo lugar, el PP (en solitario o en coalición). Los socialistas obtuvieron su peor resultado en las primeras elecciones al Consell, en 1979, con un 18,5%, seguido de 2015, cuando se quedaron en un 23,8% de los sufragios pero obtuvieron la mayoría para gobernar con Podemos en la institución ibicenca.

El PP ha recuperado todas las instituciones pitiusas, en un rodillo que recuerda al de 2011 pero que es aún mayor, porque en este caso suma también el Consell de Formentera.