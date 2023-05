La diputada de Vox en el Congreso, Mireria Borrás, ha sido víctima de un robo en Ibiza, donde ha participado en un acto de campaña de la candidata de este partido al Parlament, Patricia de las Heras. Durante su intervención en ese acto, el sábado, Borrás explicó que unos desconocidos le robaron el bolso a pleno día en el paseo Juan Carlos I de Ibiza.

Borrás, ante seguidores de su partido y los candidatos De las Heras y Jaime Díaz de Entresotos (al Consell de Ibiza) no duda en relacionar este hecho delictivo con la migración de personas desde las costas de África: "Cuando fomentas la inmigración descontrolada tienes a gente que asalta y delinque". Y, además: "Cuando fomentas una inmigración descontrolada desde Argelia, tienes a Argelia en Ibiza".

También relaciona la diputada de Vox el robo que ha sufrido con "la creciente inseguridad en las calles que sufre la isla", explica su partido en una nota. “Cuando tenemos déficit de agentes y de medios y se sigue fomentando una invasión descontrolada, se produce el aumento de la delincuencia”, ha reiterado.

"Esto o me había pasado en la vida y me ha pasado hoy en Ibiza", lamenta la Borrás durante su intervención. "Y es normal que ocurra cuando tenemos déficit de agentes, cuando no tienen medios, cuando se sigue aplaudiendo esa inmigración ilegal y descontrolada, esa invasión, porque al final es una invasión", asegura literalmente.

Cuando esto se produce, se pregunta: "¿Qué pasa? Pues que que cuando tú fomentas una inmigración descontrolada yo que sé... de Argelia, pues que tienes Argelia en Ibiza. ¿Sí o no? Tienes a gente que asalta, delinque... porque si tú fomentas ese tipo de inmigración pues acabas teniendo en Ibiza la situación que se vive en Argelia"