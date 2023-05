Los partidos locales de Ibiza no seducen a los votantes: El PI desaparece del mapa y Ara se salva

Todo continúa igual para las fuerzas políticas locales de la mayor de las Pitiusas. No convencen al electorado ibicenco, tal y como quedó demostrado ayer, una jornada en la que ni El PI (coaligado con Epic en la lista a Vila, al Consell y al Parlament), ni XBalears consiguieron representación, mientras que Josep Antoni Prats, de Ara Eivissa Sant Josep, continuará siendo el único representante político ecosoberanista en la isla.

El PI desaparece del mapa al perder su único concejal, Joan Torres, que inició la legislatura como parte de un gobierno de centroderecha en Sant Antoni y acabó cesado por Marcos Serra tras múltiples disputas públicas. Así, El PI pasa de los 458 votos que consiguió en 2019 al presentarse dentro de la coalición Proposta per Ibiza, a los 304 de ayer, quedándose muy lejos (3,72%) del 5% necesario para obtener representación. Sin embargo, Torres atribuyó los malos resultados a que «se ha votado en clave estatal» con movilización del votante de la derecha con un «tsunami» del PP. «Ha habido una abstención muy alta y no hemos conseguido centrar el debate en Sant Antoni y movilizar el voto del centro», declaró Torres, que felicitó a Marcos Serra vía mensaje.

Josep Antoni Prats, que no ha logrado escaño en el Parlament, valoró ayer sus resultados municipales: «Estamos contentos por Sant Josep, aumentamos el número de votos [de los 498 de 2019 a los 562 actuales]. En muchas zonas del municipio somos la tercera fuerza». También felicitó al PP por su victoria y aseguró que Ara continuará llevando a cabo «una oposición responsable, mirando de trabajar por el bien del municipio». Sobre los resultados en el Parlament, aunque destacó que suben en votos, admitió que el resultado no es el esperado (sólo 1.402 votos) y deseó que el PP «no se deje arrastrar por la ola ultraconservadora», en referencia al auge de Vox. No fue noche alegre para la agrupación de Vila. El candidato y exconcejal Joan Ribas declaró: «Contentos, evidentemente, no estamos. Hemos tenido una pequeña subida en votos que no ha sido suficiente». Han pasado de 576 a 657 entre 2019 y 2023, y se han quedado en el 4,19% de votos. En todo caso, tanto Ribas como la número 2, Núria Prieto, reiteraron que continuarán trabajando para que la formación soberanista arraigue en la isla. En el Consell, Ara logró ayer 1.481 votos.

Toni Villalonga, candidato a la alcaldía de Ibiza y cabeza de lista al Parlament, también comenta que el proyecto de Epic no termina aquí. «Creo que el voto del miedo a veces funciona y esta vez ha sido el caso», expresó Villalonga, candidato a la alcaldía de Ibiza, al ser preguntado sobre si el voto de cambio se ha concentrado en el PP para evitar que Vox sea decisivo para conformar gobiernos. También señaló que ha influido el voto de rechazo «a un candidato determinado» y que se han votado siglas por encima de gestiones o proyectos. «Como sociedad, tenemos lo que nos merecemos», llegó a decir. La coalición Epic-El PI apenas ha obtenido 576 votos Ibiza, 585 en el Consell y 594 en el Parlament.

Toni Roldán, candidato de XBalears a la alcaldía de Ibiza, admitió que las formaciones locales no calan en Ibiza: «No confían en nosotros y hay que hacer autocrítica». XBaleares obtuvo 173 votos en Sant Josep, 347 en Ibiza, 454 en el Consell y 423 en el Parlament.