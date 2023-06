GxF asume su nuevo papel en el Consell de Formentera en la oposición

La secretaria general de Gent per Formentera (GxF), Sonia Cardona, avanzó que la ejecutiva de la formación, reunida tras las elecciones del 28M, ha convocado a la asamblea de militantes para presentarles el análisis que hacen de la pérdida de confianza de los ciudadanos que han sufrido en las urnas. Precisó que una vez celebrada darán a conocer las conclusiones.

Cardona quiso manifestar: «Lo primero agradecer el apoyo recibido de esos 1.030 votos que han seguido confiando en nosotros, también felicitar a los ganadores [Sa Unió], les deseamos lo mejor porque será lo mejor para Formentera».

Oposición

«Ahora el electorado «nos ha encargado un nuevo rol que es el de la oposición, donde lo haremos lo mejor que sepamos, ofreciendo diálogo y trabajo para contribuir a que las políticas y proyectos salgan lo mejor posible desde el minuto uno», añadió.

También dijo que GxF se pone a disposición de Sa Unió para realizar el traspaso al frente del Consell de Formentera: «Por responsabilidad haremos un traspaso adecuado y también porque hay muchos proyectos en marcha que son fundamentales».

Sonia Cardona atribuyó la pérdida 358 votos a que la gente «ha penalizado a los dos partidos de la coalición de gobierno [GxF-PSOE] y esos votos se han ido a apoyar a Sa Unió, para materializar el cambio». La secretaria general subrayó que su partido había sido «muy claro sobre que pactaríamos [con el PSOE] si los números daban pero la gente no lo ha querido así».

En cuanto a la candidatura de Silvia Tur al Parlament, que no logró ser la más votada, reconoció que «con los datos que tenían, no creyeron que Sa Unió fuera a ganar: «En el Parlament veíamos muy probable nuestra victoria», dijo. Respecto a la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, manifestó: «Nosotros no concurrimos pero esperamos y deseamos que el ámbito progresista se agrupe y sea capaz de ganar estas elecciones, porque a GxF, frente a las políticas de ultraderecha, siempre nos van a encontrar».