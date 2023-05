Cara a cara por el Consell de Ibiza: Más argumentario que propuestas

La jefa de informativos de Radio Ibiza Ser, Lola Vera, tuvo que alargar 15 minutos el debate entre Vicent Marí y Josep Marí Ribas, Agustinet, para que pudieran tratar todos los bloques temáticos programados. Los 40 minutos inicialmente previstos en el cara a cara entre el candidato del PP a la reelección en el Consell y su rival socialista se hicieron cortos tras una batería de exposiciones intensas. La dilatada experiencia de ambos se evidenciaba a la hora de replicar a su oponente, pero también en su repetido recurso al argumentario, con más lemas que propuestas concretas.

Ambos candidatos se saludaron amistosamente antes de sentarse a los micrófonos para el único debate de estas elecciones al Consell de Ibiza. A pesar de esta cordialidad, que siempre han exhibido, los ataques empezaron ya en el primer bloque temático, dedicado al balance del mandato en el Consell.

Los reproches

Vicent Marí enfatizó el trabajo conjunto para superar la crisis del covid, la apertura del centro de sa Joveria para 50 personas sin techo, las ayudas al sector primario y su vinculación a la industria turística, la bajada de impuestos, la adquisición de Can Ros o los proyectos de construcción de nuevas rotondas. Para el candidato socialista, el Consell solo ha impulsado iniciativas heredadas del anterior mandato progresista.

«Han sido cuatro años perdidos en una institución que se ha vuelto inútil e ineficaz», reprochó Agustinet, que remató su ataque recordando que Vicent Marí, cuando era alcalde de Santa Eulària, manifestó que «el Consell no servía para nada». El popular recogió el guante y calificó como «nulo» el balance del socialista en sus dos últimos años en el Govern balear como conseller de Movilidad y Vivienda, después de «huir como alcalde de la crisis de los Don Pepe».

Igualmente, en otro momento del debate acusó a Agustinet de haber desalojado a más personas de las que se han beneficiado con Viviendas de Protección Oficial, mientras que el socialista criticó que Vicent Marí haya rehusado comprometerse a participar en la financiación de las nuevas viviendas para los propietarios de los apartamentos Don Pepe.

El problema de la falta de vivienda centró buena parte del debate, en el que ambos se echaron en cara la falta de iniciativas en promociones de protección oficial. Marí criticó que, en la reciente visita a Ibiza de Pedro Sánchez, los socialistas hayan vuelto a prometer las 530 VPO de Ca n’Escandell, «como llevan haciendo desde hace 13 años», en vez de que el presidente del Gobierno se comprometiera a dotar a los funcionarios de un plus de insularidad efectivo.

Por su parte, Agustinet lamentó que el Consell no haya cedido terrenos al Ibavi para construir VPO y que solo haya propuesto un terreno cerca del paseo marítimo de Ibiza que no sería viable porque «está afectado». Ambos candidatos se culparon de que no se haya renovado el protocolo para construir VPO en un terreno de la Comisaría.

El candidato socialista defendió la labor del Govern de Francina Armengol, que «ha aumentado la financiación del Consell de Ibiza en un 101% desde 2015». Aprovechó en dos ocasiones la reciente polémica por el anuncio que «cosifica a la mujer» de Fomento de Turismo para atacar a su rival, además de recordar que deberá declarar tras las elecciones por la campaña de ‘La vida Islados’.

Marí no se olvidó de que sus antecesores en el Consell de Ibiza, la coalición de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, deberán responder ante la justicia por presuntas irregularidades en la contratación de servicios a la Asociación de Padres y Madres de Persona con Discapacidad en Balears (Amadiba), que contrapuso con la Cartera de Servicios Sociales que se ha aprobado durante su mandato.

Modelo de isla

Ambos candidatos apuestan porque Ibiza sea un modelo turístico sostenible. Agustinet abogó sin tapujos por controlar el turismo de excesos, gracias a la nueva Ley turística, y para «el crecimiento de las plazas turísticas». Marí, frente «al modelo de la izquierda, que es prohibir», incidió en «la regulación».

«No sobra ningún turista que venga a gastarse el dinero y sea respetuoso con Ibiza y los ibicencos. Lo que sobra es el intrusismo». Para ello, destacó que el nuevo PTI prohíbe el alquiler turístico en suelo rústico. Además, insistió en que «el Parlamet debe aprobar una ley que permita alquilar los pisos que se alquilan turísticamente».

«La patada en la puerta», le replicó el líder socialista, que argumentó que sería necesario cambiar la Constitución para que esta propuesta fuera viable. Agustinet recordó que, con un gobierno progresista, el Consell protegió el suelo rústico con una modificación del PTI, que evitaba la segregación de fincas en caso de venta. En cambio, advirtió que el PP permitirá nuevas actividades con su revisión del PTI, como alquiler vacacional de habitaciones en casas payesas o negocios de artesanía.

Marí replicó que su gobierno modificó la norma territorial desde el diálogo, «con 50 reuniones con más de 20 colectivos», y con el objetivo de «proteger a las familias ibicencas, para que se pueda transmitir las fincas de tíos a sobrinos o se puedan dividir entre hermanos y no se vean obligados a vender».

Sanidad

El Consell no tiene competencias sanitarias, pero ambos recurrieron a ellas para atacar al rival. Para Marí, Ibiza adolece de los peores servicios sanitarios de Balears, con déficit de oncólogos, anestesistas y mayores listas de espera. Agustinet destaca que, con Armengol, se han contratado 5.000 profesionales sanitarios en Balears, frente a los 1.400 que despidió el gobierno popular de José Ramón Bauzà. Además, «Ibiza tiene los mejores indicadores de Atención Primaria de Balears», abundó el socialista.

Pactos

El candidato socialista no tiene «ninguna duda» de que, si alcanza la mayoría suficiente, pactará gobierno «con partidos que comparten una estrategia de política progresista que ayuda a la gente que lo necesita. «Llevamos gobernando desde el 99 compartiendo proyecto político», recordó Agustinet.

Por su parte, el popular esquivó esta cuestión y se desmarcó abiertamente de Vox. «Tan extrema me parece la izquierda como la ultraderecha», subrayó. «Aspiro a una mayoría suficiente para gobernar en solitario y aplicar políticas moderadas», incidió Marí. Lola Vera le insistió («¿Desecharía a la ultraderecha si la necesitara?), pero el popular si limitó a reiterar que era «enemigo de los extremos».

El debate concluyó con el minuto de oro, con el que Vera bromeó por un contenido tan positivo que «todos los firmaríamos siempre». Los dos candidatos recuperaron de inmediato su amistosa cordialidad al salir del estudio. «¿Hemos sido muy brasas?», ironizó Vicent Marí.