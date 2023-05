Los hoteleros de Ibiza piden al nuevo Govern una ley turística «sin imposiciones»

Las organizaciones patronales y los sindicatos suelen trabajar y colaborar con todas las administraciones, sea cual sea su color político. Eso no significa, evidentemente, que no tengan sus simpatías y preferencias. El cambio de timón en el Govern balear y la previsible llegada a la presidencia de la conservadora Marga Prohens se ve con ojos muy distintos desde las patronales hoteleras, las pymes o los sindicatos, aunque todos tienen algo en común: la voluntad de ponerle deberes a la futura presidenta.

El más claro de todos es José Antonio Roselló, vicepresidente de la patronal CAEB (Confederación de Asociaciones Empresariales de las Balears) por Ibiza: «Creo que se deben redefinir profundamente algunos aspectos de la ley turística». ¿En qué debe consistir esta revisión? «Hay que cambiar el punto de vista y enfocarlo en incentivar y no en obligar, porque quien mejor conoce qué es necesario hacer en un negocio es el propio empresario».

Buenas prácticas pero sin obligar

Roselló se refiere a algunas medidas de obligado cumplimiento que incluyó el Govern balear en esta reforma, como la de la sustitución de las calderas, la adquisición de camas elevables, o las medidas dirigidas a fomentar la circularidad. «Todo esto genera problemas añadidos. El plan de circularidad implica papeles y más papeles», señala el portavoz de la patronal, quien reclama «revertir algunas cosas» y enfocar la legislación desde «el incentivo y no la imposición».

Después de reconocer que «Armengol ha sido una presidenta muy inteligente», Roselló lanza sus dardos contra su socio de gobierno, Unidas Podemos: «Se han dedicado a atacar a los empresarios, incluso a veces personalmente. Así no se puede hacer buena política. Espero que esta forma de hacer se vaya al basurero de la historia». Aunque matiza que estos gestos «llegaban del ámbito nacional. A nivel local, en Ibiza, siempre han tenido una actitud muy respetuosa». Roselló también insiste en remarcar «la buena colaboración y la relación respetuosa que hemos tenido con los gobiernos salientes en Vila y en Sant Josep».

Conciliadora, pero mandando unos deberes parecidos, la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Ana Gordillo, confiesa que no se esperaba «unos resultados tan arrolladores de la derecha», y le pide una cosa al nuevo ejecutivo balear: «A la ley turística hay que darle una vuelta». Sus objecciones son prácticamente calcadas a las que expresa la CAEB: «Las políticas que no incentiven los cambios a mejor están condenadas al fracaso. Hay que hacer que las cosas cambien, pero sin prohibiciones ni imposiciones».

Sobre el impuesto turístico, Gordillo reitera que son partidarios de que se retire, pero que en el caso de que se mantenga, apuestan por que «el 100% se invierta en el territorio en el que se recaude». «Es algo que volveremos a reivindicar», anuncia. La portavoz de los hoteleros pitiusos asegura que seguirán defendiendo los intereses de su colectivo con los mismos criterios, «gobierne quien gobierne», y que pese a los encontronazos que durante esta legislatura ha tenido con el conseller Negueruela por la ley turística, recuerda que ha tenido «muy buenas relaciones con los partidos que han gobernado. Los políticos, ante todo, son personas y representan al pueblo. La comunicación, en todo momento, ha sido muy fácil».

Mejoras irreversibles

Mientras la patronal pone deberes al nuevo Govern, los sindicatos también tienen la libreta preparada, pero desde un sentido distinto. «Durante estas legislaturas ha habido avances buenos para la ciudadanía en general. Esperamos que no se echen atrás ni se deroguen cosas», explica Consuelo López, secretaria general de Comisiones Obreras en Ibiza.

López considera que la política laboral del ejectuvo de Armengol ha sido «potente» y celebra hitos como la firma del convenio de hostelería, que ha implicado una sustancial mejora salarial de los trabajadores. La sindicalista, en principio, no teme encontrarse en el Govern a un interlocutor menos proclive a sus intereses: «Nosotros tenemos buenas relaciones con el PP y queremos seguir así. Hemos hecho muchas cosas juntos y debemos seguir haciéndolas».

Sobre el resultado electoral, López tiene claro que «ha sido un desastre para las fuerzas progresistas, las urnas han hablado y han decidido que debe gobernar el PP». Por tanto, en el día después de la debacle, para CCOO lo que toca es «felicitar al PP por los buenos resultados y ponernos a trabajar».

Quien mira con suspicacia un nuevo gobierno conservador es el secretario general de UGT en Ibiza, Fernando Fernández, que tiene una espina clavada: «Recuerdo que Marga Prohens dijo que lo de las camas elevables era una chorrada y debo recordarle que todo lo que sean mejoras para los trabajadores no es una chorrada. No hay que mezclar la política con el bienestar y la salud laboral», y admite que le preocupa posible entrada de Vox en el ejecutivo balear: «Conocemos lo que han dicho y sus políticas, y su presencia no beneficiará en nada a los trabajadores».

Pese a todo, Fernández felicita a los ganadores y confía en que el diálogo social se mantenga: «Nosotros apostamos por mejorar la calidad de vida de los trabajadores de Ibiza y para eso siempre es mejor mantener un diálogo fluido con las instituciones».

Pimeef: Será «fácil» entenderse

Quien también aboga por los pactos es Alfonso Rojo, presidente de la Pequeña y Mediana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) y de PIME Balears, quien asegura que la actitud de los empresarios con el nuevo gobierno será la misma que han tenido hasta ahora: «Tanto desde PIME Balears como desde la Pimeef hemos trabajado con lo que se nos ha propuesto desde el Govern. Seguimos mostrando al equipo de gobierno que venga nuestra disposición a buscar lo mejor».

Rojo agradece a los gobiernos progresistas salientes «el trato recibido y el trabajo conjunto hecho», y se muestra confiado en que con el PP será fácil entenderse: «No son nuevos en esto. No es un partido nuevo. Son conocedores de las necesidades que tenemos, que se resumen en medidas que protejan el empleo y las empresas, y acabar con el intrusismo de una vez, que tanto daño hace a la economía de las Pitiusas».

Al margen de esto, Rojo prefiere no entrar en más valoraciones: «Las urnas han hablado y nosotros poco tenemos que decir, solo felicitar a los ganadores y darles ánimos para lo que está por venir».