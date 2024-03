‘Por tus muertos’: Una comedia musical de nostalgia rockera

José Mota es un ‘viejo rockero’ en la película con la que el periodista radiofónico Sayago Ayuso (El Pirata y su banda) debuta en el cine, Por tus muertos, una comedia musical y nostálgica que ha conmovido al cómico: «Parece que mitificamos los años ochenta, pero es que fueron la hostia», resume gráficamente el humorista.

«Yo soy, a veces, excesivamente melancólico, pero aquella época fue fantástica. Me acuerdo mucho de aquel Madrid, con la democracia recién estrenada, todo efervescente. Y eso que yo llegué a los últimos coletazos de la Movida, pero todas las noches había salsa, todos los locales estaban llenos, la gente parecía deseosa de vivir», recuerda el manchego.

«Lo único que siento es que no van a volver, pero se me remueve algo por dentro cuando veo [en la película] toda la música que me ha acompañado. Yo soy de un pueblo pequeño, Montiel, y en la disco cuando sonaba Barón Rojo es que ya se acababa la noche», rememora Mota, dando una de las grandes claves de este proyecto.

Porque, más allá de la llamada de la nostalgia, bandas como Barón Rojo –junto a Asfalto y Triana– son las que han inspirado a Ayuso para ambientar esta historia de «amigos que se olvidaron de disfrutar y que se quieren dar una segunda oportunidad», según explica el realizador.

Los Metralla, treinta años después

En concreto, esta comedia es la historia de Los Metralla, un grupo de rock que, como tantos otros, tuvo en aquella época un gran éxito con su primer (y único) LP, titulado Por tus muertos. Justo antes de alcanzar la gloria, se disolvieron, pero treinta años después, Miguel (Mota), uno de los componentes de la banda, todavía sigue soñando con ser una estrella del rock and roll.

La trama se desata cuando un comunicador radiofónico del rock –como Ayuso– le ofrece dar un concierto en el Palacio de Madrid, pero con la condición de que reúna a los componentes originales de la banda. Si lo consigue o no solo podrán descubrirlo quienes se acerquen a partir de hoy a las salas para ver este filme escrito por su director junto con Paco Mateo y Juanjo Ramírez Mascaró.