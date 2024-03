¿Por qué los jóvenes dicen "servir coño"?: Diccionario para entender a la Generación Z

Sea bienvenido, querido lector, a la piedra Rosseta del lenguaje intergeneracional. El manual de supervivencia para descifrar de qué se habla en un capítulo de ‘La pija y la quinqui’. Si usted es una persona que usa el emoji del pulgar hacia arriba o escribe ‘Ok’ para expresar conformidad, este es su artículo.

Cerebro gordo. adj. Viene a decirse de alguien inteligente. Se emplea como respuesta para reafirmar que estás de acuerdo con algo. Cuando una persona da de sí misma y toma decisiones inteligentes se le dice ‘cerebro gordo’. No necesita ir acompañado de artículos y funciona por sí mismo como respuesta. Ejemplo: «Hice la declaración de la Renta sin ayuda. Cerebro gordo». Aunque dependiendo del contexto puede ser empleado con ironía. Un ejemplo de buen uso del término en sentido irónico es aplicárselo a una persona que acaba de decir una absurdidad.

Nepo baby. sust. Referido a los hijos de famosos que experimentan el éxito gracias a quiénes son sus padres. Es el antónimo de la meritocracia. ‘Nepo’ proviene del nepotismo, la tendencia a designar familiares o amigos en puestos de poder —también llamado ‘enchufismo’—, mientras que ‘baby’ significa bebé. Una de las nepo babies más conocidas de Hollywood es Zoë Kravitz, hija de Lenny Kravitz. En España, a la cantante Bad Gyal —Alba Farelo— se le ha tachado de nepo baby por ser hija del actor de voz, Eduard Farelo.

El uso de la palabra estalló durante 2022, ganando aún más popularidad después de que la revista New York Magazine publicara una lista de nepo babies y bautizara el 2022 como «Year of the nepo baby».

Coquette. adj. Estética que ensalza el rosa, los vestidos baby doll, los volantes, las bailarinas y especialmente los lazos. Una tendencia que ha explotado recientemente, incentivada por el éxito sobrevenido del fenómeno Barbie. Otros movimientos fílmicos en los que se inspira esta tendencia es María Antonieta (2006) de Sofía Coppola, pasando por Blair Waldorf en Goosip Girl (2007). En redes sociales viene acompañada de vídeos con canciones de Taylor Swift o Lana del Rey, mujeres artistas que escriben canciones tristes, pero que están empoderadas. Ejemplo: «Estoy en mi coquette era».

Rostear. v. Mismo significado que ‘funar’, americanismo que se refiere al repudio público manifestado contra una persona o grupo. Como muchos otros términos que se recogen en este diccionario, ‘rostear’ es una palabra que viene del inglés Roast, que en español es «criticar». Ejemplo: «Residente rosteó a J Balvin en la nueva canción con Bizarrap».

Palo. adj. Americanismo que se refiere a una canción pegadiza y exitosa que consolida la carrera de un artista. Ejemplo: «La canción ‘Fiebre’ de Bad Gyal es un palo».

Basado. adj. Persona que comparte su opinión —sin importar la temática—, y rompe con la armonía establecida de la conversación. Se puede «estar basado» o «ser un basado». Ejemplo: «Albert Einstein era un científico basadísimo».

Delulu. adj. Estado de ánimo o filosofía positiva que nace del anglicismo Delusional, que significa exactamente «delirante». Esta expresión se usa para reflejar el estar perdiendo la cabeza por alguien y a menudo se acompaña en la frase: «Que todos tus delulu se vuelvan trululu porque ser delulu es el solulu», una oración de resignación que expresa que «perder la cabeza es la solución». Siendo ‘delulu’ se pretende entrar en un estado de inopia en el que nada importa, salvo el motivo que te mantiene ‘delulu’.

El uso de esta palabra tiene su origen en los fanáticos de la música pop coreana —el K—pop— para referirse a aquellos fans obsesivos que estaban convencidos de que acabarían conociendo a sus ídolos o incluso tener un romance con ellos. Un sentimiento parecido que evocó en su momento la banda One Direction. El hashtag en TikTok ha servido para que los usuarios imiten en tono cómico a las personas delulu que no han podido olvidar a su expareja o que viven imaginádose situaciones que no han tenido lugar. Ejemplo: «No paro de pensar en esta persona. Estoy delulu».

Simp. adj. Un simp es una persona que no se valora a sí misma y muestra demasiado interés por alguien que no le corresponde. Mostrar una actitud insistente a cambio de migajas de atención es un comportamiento típico en este tipo de personas. Se emplea de manera peyorativa y su sustituto en español podría ser «Arrastrarse por alguien». De hecho, en la plataforma Twitch el uso de esta palabra está prohibido. Ejemplo: «Dejar de ser un simp. Esa chica no te va a hacer caso».

Chad. sust. Un sigma o macho alfa. Es la exaltación de la masculinidad más tóxica hecha a propósito. Una moda paródica en Internet que glorifica el humor negro y coloca a la figura psicópata del personaje de ficción Patrick Bateman como modelo a seguir. A veces resulta complicado saber cuánto es verdad y cuánto ironía.

El impacto de la cultura cinéfila es la gasolina que alimenta este término. Desde Cillian Murphy en Oppenheimer (2023), Ryan Goslin en Drive (2011) o Blade Runner 2049 (2017), Bryan Cranston interpretando a Walter White en Breaking Bad (2008) o Brad Pitt en El club de la lucha (1999). Cualquier señor mínimamente bien vestido y con claros signos de inestabilidad mental es el icono identificativo de este movimiento asociado a íncels —hombres célibes involuntarios—.

Fam. sust. Es la evolución del común ‘Bro’, una abreviatura de la palabra Familia. Se emplea para referirse a un grupo de personas cercanas como mote cariñoso. Para muchos es ya una muletilla asentada en su habla, tal y como ocurre con ‘Bro’, ‘Lit’ o ’En plan’.

Stalkear. v. Acción de revisar el perfil de alguien en redes sociales. A menudo se convierte en una actitud obsesiva de aquel que la ejerce. Ejemplo: «Le pillé stalkeándome en Instagram porque se le escapó un me gusta».

Tía chulísima. adj. Es exactamente lo que significa, pero se ha popularizado su uso en los últimos dos años. Supone la modernización del ‘reina’ u otros elogios dirigidos hacia mujeres. Sin embargo, este tipo de cumplido en hipérbole no está necesariamente sujeto a premiar la perfección femenina, sino que apunta a señalar comportamientos cotidianos o momentos caóticos que experimentan las mujeres. Ejemplo: «Samantha Hudson es una tía chulísima por ir al juzgado escuchando la Zowi».

La cabra. Palabra derivada del acrónimo inglés the goat (The Greatest Of All Time)». Ser la cabra significa ser el mejor en algo y sobresalir en comparación con el resto de personas. Es empleadosobre todo dentro del ámbito musical, así como en el deportivo. Ejemplo: «Stephen Curry es la cabra de la NBA».

PEC. Acrónimo de la frase ‘Por El Culo’. Es la expresión de moda y significa que algo te gusta en exceso. Ejemplo: «Las lentejas están buenísimas. Me las meto por el culo» o «Las lentejas están buenísimas. PEC».

Cancelar. v. «Quedar cancelado» es la mayor pesadilla a la que se enfrentan las figuras públicas de Internet. La cultura de la cancelación se relaciona directamente con publicaciones mediáticas de capturas de pantalla donde a alguien se le exponen sus trapos sucios, normalmente a través de la red social X —antes Twitter—. Es la muerte de la reputación digital de los influencers, caracterizada por trending topics llenos de mensajes con actitudes de rechazo. Estos fenómenos virales suelen crecer mucho en poco tiempo, pero a la semana nadie los recuerda. Ejemplo: «El streamer El Xokas es un machista. Está cancelado».

NPC. sust. Se usa para expresar la mediocridad de una persona. Un NPC es una inteligencia artificial con la que se interactúa dentro de un videojuego, un ente que demuestra claramente que no es humano. Existe una especulación en torno a este concepto llamado ‘La teoría del NPC’. Se fundamenta en que existe un porcentaje de la población que no son realmente personas sino entes sin alma que viven llevado por unos estándares predefinidos, siguiendo las tendencias predominantes. Ejemplo: «No puede ser verdad que toda la gente que me cruzo por la calle sean personas reales con vidad independientes. Deben ser NPC».

POV. Acrónimo inglés de Point Of View, en español ‘Punto de vista’. En los memes de Internet, con el POV se pretende escenificar una situación concreta y hacer comedia de ello. Algo parecido a la vista en primera persona de los videojuegos o el famoso ‘plano subjetivo’ que se emplea en el cine. Ejemplo: «POV: estás en el trabajo».

Amorch. adj. Alteración de ‘amor’, como sucede con amore. Los que la emplean suelen añadir la terminación —ch en el resto de palabras de la frase y arrastrar la ‘o’ de Amorch. Ejemplo: «Amorch, ¿te puedo llamarch?».

Slay. sust. Reafirmación que se emplea hacia personas que lo han bordado en algo. Puede usarse para cerrar frases o funcionar por sí misma. Ejemplo: «¡Dilo nena! Slay».

Madre. adj. Préstamo lingüístico de la jerga drag, que se utiliza cuando alguien ha exhibido un comportamiento icónico. Es un americanismo Mother que se ha globalizado gracias a Drag Race y las redes sociales. También se le puede atribuir a hombres como ‘Padre’, como suele suceder con el actor Pedro Pascal. Ejemplo: «Me encantó cómo pinchó Arca. Es madre».

Servir. v. Del inglés to serve. Apareció por primera vez en 2016 en la página web Urban Dictionary y se definía como «alguien que va con la ropa combinada y el maquillaje hecho a la perfección». En la actualidad el término se ha españolizado y se aplica en un sentido muy similar al de ‘Madre’: para destacar el poderío. Además, suele emplearse en pasado como «sirvió» o ir acompañado de «coño» para dar énfasis a la expresión. Ejemplo: «Sofía Vergara fue al Hormiguero a servir coño y puso a Pablo Motos en su sitio».

Racheta. adj. Relacionado con la cultura urbana. Del anglicismo informal ratchet, proviene del ámbito del hiphop de los años noventa. En España una racheta es una mujer con uñas de gel o porcelana, vestida con crop tops o chándal y escucha la Mafia del Amor. Fue en 2019 cuando la Real Academia Española reconoció ‘Ráchet’, sin t en la primera sílaba y con —ch, como adaptación válida. Ejemplo: «Me siento una racheta con estos pendientes de aro gigantes».

Hablar factores. v. Decir verdades sin inmutarse. Ejemplo: «Solo habló factores durante la cena».