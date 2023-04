El CD Ibiza interpone un recurso contencioso administrativo por haber jugado los partidos de la Copa del Rey en Can Misses III

El conflicto por el convenio de uso de las instalaciones deportivas de Can Misses continúa vivo. Después de que a principios de este mes la UD Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza acordasen la prórroga de dicho convenio durante una temporada más, esta mañana Antonio Palma, presidente del CD Ibiza, y Toni Roig, presidente y director técnico del Club Atletisme Pitiús, ofrecieron una rueda de prensa junto con Joan Alemany, abogado especialista en Derecho Administrativo y catedrático de las universidades Rovira i Virgili y de la UIB, para valorar la situación. También anunciaron un nuevo recurso contencioso administrativo contra el convenio por los supuestos perjuicios económicos para el CD ocasionados por haber jugado dos partidos de la Copa del Rey en Can Misses III, en vez de en el estadio.

«Se ha prorrogado el convenio sin habernos pedido lo que pensamos y tampoco hemos visto que se haya hecho una evaluación sobre si durante estos dos años se ha cumplido. Sería conveniente saber cómo ha ido todo antes de ver si se prorroga», señaló Palma antes los medios. De hecho, el presidente rojillo pidió poner en marcha una comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio.

Los tres recursos

Alemany, como abogado externo del CD Ibiza, señaló que en estos momentos hay tres recursos contencioso administrativos contra este convenio: por el original firmado entre la UD y Vila, por su prórroga y por supuestos perjuicios económicos para el club rojillo por no haber jugado en el estadio de Can Misses los partidos de la Copa del Rey contra el Betis y el Eibar.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza recuerdan que esta prórroga ya estaba prevista dentro del convenio firmado con la UD (de un año más otro) y que, en caso de que el club celeste baje de categoría, el convenio quedará sin efecto.

Sobre el recurso por las supuestas pérdidas en los partidos contra el Eibar y el Betis, desde el Consistorio de Vila indican: «Están en su derecho de hacerlo. De todas formas, hay que recordar que si el partido del Betis no se disputó en el Estadio de Can Misses no fue por ninguna causa imputable al Ayuntamiento».

En este sentido, estas mismas fuentes destacan que el estadio se puso a disposición del CD Ibiza, siendo el club rojillo el responsable de organizar el partido. «En el caso del partido contra el Eibar, no llegaron a llenar las gradas del campo que usan», añaden desde el equipo de gobierno municipal.

Preguntados sobre si han podido cuantificar qué perjuicios económicos provocó el hecho de jugar ambos enfrentamientos en Can Misses III, Antonio Palma y Joan Alemany respondieron que todavía no tienen una cifra concreta.

Por otro lado, en la rueda de prensa también se habló de falta de transparencia: «Nos hemos enterado de la prórroga del convenio por la prensa y no hemos visto ni en la web del club ni en el portal de transparencia del Ayuntamiento el contenido de dicho convenio. Quizá esté, pero a nosotros no nos consta, cuando el CD es una parte interesada», lamentó el abogado Alemany. Sin embargo, desde el Ayuntamiento lo desmintieron y facilitaron enseguida a este diario el enlace al apartado web en el que se puede consultar dicha prórroga: «El acceso tanto al convenio como a su prórroga es público y está publicado desde el momento en el que se firmó».

El CD asegura que les ignoran

En cualquier caso, el presidente del CD Ibiza expresó que uno de los motivos de esta convocatoria de prensa es que todavía no han encontrado la manera de poder comunicarse con la Administración municipal: «Llevo más de un año pidiendo reunirme con el Ayuntamiento y Alemany lleva más de dos meses escribiendo y llamando, e intentándolo, pero no nos reciben».

El abogado subrayó que las instalaciones de Can Misses son un bien de dominio público. En su exposición, defendió en reiteradas ocasiones que, bajo su criterio, el Ayuntamiento de Eivissa no ha cumplido con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que en su artículo 93 indica que «el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio público se efectuará en régimen de concurrencia», de manera que los licitantes que quieran puedan optar a ello. «Esto no se ha hecho, y si bien es cierto que esta ley contempla algunas excepciones, estas deben ser medidas y jurídicamente viables», agregó Joan Alemany.

En este sentido, el abogado hizo referencia al artículo 137 de la mencionada Ley de Patrimonio, que señala que se podrá realizar una adjudicación directa en el caso de que la parte adquiriente sea «una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida». O, por otra parte, cuando dichas instalaciones sean necesarias para cumplir con una función de servicio público o que sirva al interés general.

Desde el Ayuntamiento señalaron, en conversación con este diario, que el Consistorio consideró en su momento que la Ley de Patrimonio le permite autorizar a la UD Ibiza el uso privativo del estadio de Can Misses sin necesidad de promover la concurrencia.

De hecho, en referencia al recurso contencioso administrativo contra el convenio, fuentes municipales recordaron que está pendiente de sentencia y que, por lo tanto, será la Justicia la que diga si dicho convenio es conforme a derecho. «Esta forma de ceder estadios municipales a equipos de fútbol profesional es la misma que utilizan la casi totalidad de los ayuntamientos, incluido el de Palma, caso en el que hay una sentencia del TSJB que avaló la cesión directa de Son Moix a favor del Real Mallorca en una situación muy similar a la que nos ocupa», expresaron desde la institución local.

Finalmente, el Ayuntamiento de Ibiza ha recibido una notificación del Juzgado del Contencioso Administrativo Nº3 de Palma en el que se deniega la cautelarísima que el CD y el Club d’Atletisme Pitiús habían pedido en el curso contencioso contra el acuerdo de prórroga, «al no apreciarse en la solicitud razones de especial urgencia». Alemany puntualizó que «el contencioso y la medida cautelar ordinaria contra la prórroga sí que está admitida».