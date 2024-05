Onésimo Sánchez aseguró tras el partido que el de ayer fue «un inicio prometedor» al frente de una UD Ibiza que en su opinión tiene «margen de mejora» en las tres jornadas finales previas al ‘play-off’ de ascenso. «No estoy decepcionado con el partido», comenzó asegurando el preparador vallisoletano, antes de precisar que sus futbolistas hicieron «bastantes cosas buenas ante un muy buen equipo, rápido y con mucho talento» al que, puntualizó, «apenas» permitieron generar ocasiones de gol. «Y en el inicio de la segunda mitad, que nos ha costado bastante, hemos buscado soluciones para seguir atacando y metiendo gente de perfil ofensivo», añadió.

«El inicio es prometedor, hay margen de mejora» / RUBÉN J. PALOMO

«No ha sido un partido de muchas ocasiones, ha sido de dos equipos que quieren manejar y tener la pelota, y eso desgasta mucho. Me ha gustado mucho el equipo apretando, siendo valiente, recuperando rápido, pero hay fases en las que el rival te supera, por el cansancio, gente que no puede más y tienes que cambiar», resumió Onésimo, que «poniendo todo en la balanza» considera «un buen punto» el conseguido. «Queremos ganar siempre. Es un partido mejorable en los aspectos ofensivos, hemos tomado malas decisiones, pero hemos tenido control de juego. Creo que el inicio es prometedor», esgrimió.

Para el nuevo técnico celeste, a sus jugadores no les falta «chispa» ni tampoco «actitud», que bajo su criterio fue «top». «Creo que no es un tema físico sino de elegir mejor, de últimas decisiones», indicó Onésimo, que quiere profundizar en los «conceptos ofensivos», en «cómo jugamos si son con dos puntas o uno, según las condiciones de los futbolistas, en cuándo ir más al espacio, recibir o romper al espacio», explicó. «Hoy hemos tenido muchas fases para poder hacerlo, pero es verdad que en lo último no hemos estado claros», admitió.

«Hay que potenciar aspectos positivos como el cero en portería, los buenos balances defensivos tras pérdida, apretar, las vigilancias, estar atento, cortar, ayudar al compañero... Algunos jugadores han estado a un nivel top. Y hay que ser autocríticos para buscar mejoras», argumentó Onésimo antes de poner en valor que en su plantilla tiene «muchas alternativas en ataque». «Me gusta el fondo que tenemos de elección, no queremos ser un equipo previsible. Soy un entrenador de cambios, de minutaje», apuntó antes de concluir reconociendo que pueden jugar juntos Cedric y Obolskii, «pero matizando y trabajando cosas porque hemos decidido mal y ha costado centrar teniendo dos puntas».

Por su parte, Raúl González aseguró que el reusltado le dejó «contento a medias» y deseó «lo mejor a la UD Ibiza para que cumplan el sueño de subir». «Se les ve un poco atascados, se tienen que soltar, nunca se sabe si un cambio de entrenador es bueno o no pero tienen estos tres partidos para cambiar la dinámica y en un ‘play off’ que te lo juegas que lleguen en las mejores condiciones, solo el tiempo nos dará la razón», añadió.n

