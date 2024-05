El Comité de Competición embarra la última jornada de la División de Honor Plata de balonmano por una supuesta alineación indebida

Lío en la División de Honor Plata de balonmano. A falta de una jornada por disputar, y con los tres equipos que descendían directamente ya decididos, el Comité de Competición determina sancionar al Eon Horneo Alicante por alineación indebida en el último encuentro ante el Agustinos Alicante. Una decisión trascendental, ya que ese partido lo ganó con claridad Horneo (28-19), con un resultado que descendía matemáticamente a sus vecinos de Agustinos. Ahora, con este recurso, Agustinos Alicante (14º) es el último equipo de un triple empate con BM Alcobendas (12º), y Trasmapi UD Ibiza HCE (13º), pero con mejor calendario que todos ellos. Esto perjudica directamente al resto de equipos que están peleando por la salvación, ya que han pasado de pelear por una plaza por el play-off de permanencia, a tener opciones de descender directamente por una decisión tomada en los despachos, y que nada tiene que ver con los resultados deportivos.

Debido a esta controvertida decisión, el Horneo Alicante quiere defender sus intereses y se va a personar en la causa con los cuatro equipos que están en la lucha por la permanencia (Atlético Novas, BM Oviedo, BM Alcobendas y Trasmapi UD Ibiza HCE ) en el expediente disciplinario hasta que se resuelva definitivamente. Este es el comunicado que ha publicado el Trasmapi UD Ibiza HCE:

«El Handbol Club Eivissa comunica que, una vez disputada la 29ª jornada del campeonato de liga de la División Honor Plata, no comprende ni comparte el resultado final que el Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano establece para el partido disputado entre los equipos de Eon Horneo Alicante y Fundación Agustinos Alicante. Este terminó con clara victoria en la pista por parte de Eon y finalmente, a posteriori, se le da victoria a Agustinos por 0-10. Se deben defender los intereses del club y por este motivo el Handbol Club Eivissa, conjuntamente con cuatro equipos más de la categoría, se han personado en el expediente disciplinario que se ha abierto para su resolución definitiva. Se agotarán todas las vías necesarias que se tengan a disposición para, a entendimiento del club, hacer prevalecer una competición justa y limpia como es la División de Honor Plata masculina».

Todos los clubes de la zona baja de la clasificación no tienen claro que la decisión tomada por el Comité de Competición sea la correcta ni que haga cumplir con la legalidad estipulada en el reglamento, por lo que el máximo organismo deberá tomar una decisión a la mayor brevedad posible, porque esto cambia el panorama por completo. El Agustinos Alicante se enfrenta esta semana contra Los Dólmenes, un equipo que no se juega nada, mientras que los otros cuatro equipos que están en la pelea por no descender juegan contra otros que están en la zona alta de la clasificación, por lo que le han dado vida a un equipo que estaba desahuciado y que puede ver cómo con una decisión (que según los afectados no está tan clara) puede conseguir un objetivo que, hasta que se demuestre lo contrario, pone en jaque a la competición y quita el foco de lo realmente importante, el balonmano.